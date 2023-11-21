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Savunma

Türkiye'nin tek ve en büyüğü! Olağanüstü Türk teknolojisi Avrupa'da görücüye çıktı

Yüzde 80 yerlilik oranını yakalayan Türk savunma sanayisinin neferlerinden Canik, Avrupa'nın en büyük etkinliği olan Milipol Paris 2023'e katıldı. Canik, Türk savunma sanayisinin ve aynı zamanda Türkiye'nin halen kalifiye edilmiş tek ve en büyük kalibreli ağır makineli tüfeği olan CANiK M2 QCB ile hayran bıraktı. Görüş bildiren firma yetkililerinden Didem Aral, 'Dünya savunma sanayinde payımızı arttırıyoruz. Kendi alanımızda da Türkiye'nin bu başarısında da pay sahibi olduğumuzu düşünüyoruz.' dedi.

AA21 Kasım 2023 Salı 16:01 - Güncelleme:
Türkiye'nin tek ve en büyüğü! Olağanüstü Türk teknolojisi Avrupa'da görücüye çıktı
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CANiK, grup şirketleri ile Fransa'da düzenlenen ve savunma sanayisine yönelik Avrupa'nın en büyük etkinliklerinden biri olan uluslararası güvenlik fuarı Milipol Paris 2023'e katıldı. CANİK'den yapılan açıklamaya göre, şirket, 2023'teki son Avrupa fuarını Paris'te tamamladı.

OLAĞANÜSTÜ TÜRK TEKNOLOJİSİ AVRUPA'DA GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Fuarın en dikkat çekici stantlarından birine sahip olan CANiK, sergilediği son teknoloji ürünleri ile ilgi odağı oldu.

CANiK, 2022'de NATO'ya bağlı orduların envanterinde büyük bir paya sahip olan 12.7x99 milimetre ağır makineli tüfek (AMT) M2'nin yerli ve milli versiyonu olan CANiK M2 QCB'yi üreterek dünya ağır makineli tüfek pazarında önemli bir konuma gelmişti.

Türkiye'nin halen kalifiye edilmiş tek ve en büyük kalibreli ağır makineli tüfeği olan ve 650 atım/dk hıza sahip CANiK M2 QCB'nin olağanüstü başarısının ardından CANiK, bu silahın 950 atım/dk'lık CANiK M2F ve 1100-1200 atım/dk'lık CANiK M3 versiyonlarını da üreterek küresel AMT pazarının en büyük üreticisi haline geldi.

CANiK, dünyanın en büyük 12.7x99 milimetre ağır makineli tüfek ihracatçısı konumunda bulunurken, 2024 için de birçok sipariş bağlantısı gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CANiK Dış Ticaretten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Didem Aral, Türkiye savunma sanayisinin dünya çapında büyüleyici yükselişine tanıklık ettiklerini belirterek, "Gerek bilgi birikimimiz, gerek insan kaynağımız, gerekse de ihracat başarılarımızla dünya savunma sanayinde payımızı arttırıyoruz. CANiK olarak kendi alanımızda da Türkiye'nin bu başarısında pay sahibi olduğumuzu düşünüyoruz. Hafif silahlara yönelik askeri ve kolluk kuvvetlerinin katıldığı Avrupa ana karasındaki en büyük fuarlarından biri olan Milipol 2023'te de oldukça yoğun bir süreç yaşadık." ifadelerini kullandı.

Fuara ilk defa katıldıklarını aktaran Aral, şu bilgileri verdi:

"Bu yıl ilk defa katıldığımız bu fuarda, çoğunluğu Avrupa ve Afrika'dan olmak üzere 20'den fazla ülkenin son kullanıcıları ile temasa geçtik. Başta Paris büyükelçimiz olmak üzere 7 ülkenin askeri ataşesini standımızda ağırladık. 2023 yılının son fuarı olan EDEX MISIR için hazırlıklarımızı sürdürürken, oldukça başarılı bir fuara imza attık. Ürünlerimiz, global çapta en iyileri ile rekabet ediyor. Kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Önümüzdeki süreçte de biz daha iyisini yapana kadar en iyisi olmaya devam edeceğiz."

Milipol Paris, savunma, emniyet ve güvenlik alanlarında hizmet veren tüm sektörleri bir araya getiriyor. Her 2 yılda bir düzenlenen organizasyon bünyesinde, bilgi ve iletişim sistemleri, data koruma, sivil savunma, anti terörizm, özel kuvvetler, çevre güvenliği, taşıma güvenliği, liman ve havaalanı güvenliği, sınır güvenliği, KBRN, organize suçlarla mücadele konularında hizmet veren 1000'den fazla katılımcıyı barındırıyor.

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