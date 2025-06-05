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Savunma

Türkiye'nin uzay yolculuğunda kritik eşik: Hibrit roket 200 kilometrenin üzerine çıktı

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, DeltaV'nin geliştirdiği iki kademeli hibrit roket sisteminin, 200 kilometre irtifayı aşarak rekor kırdığını duyurdu. Test, Türkiye'nin uzay hedeflerinde kritik bir eşik olarak değerlendirildi. Konuya ilişkin paylaşım yapan Görgün 'Bir milletin iradesi göklere kazınır mı? Kazınır' ifadelerini kullandı.

IHA5 Haziran 2025 Perşembe 23:44 - Güncelleme:
Türkiye'nin uzay yolculuğunda kritik eşik: Hibrit roket 200 kilometrenin üzerine çıktı
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DeltaV tarafından geliştirilen iki kademeli hibrit roket sistemiyle gerçekleştirilen testte, 200 kilometrenin üstünde bir irtifaya ulaşılarak, hibrit roket motorlarıyla erişilen irtifa rekoru kırıldı. Test kapsamında birçok zorlu hedefin başarıyla gerçekleştirildiği ve Millî Uzay Programı hedefleri doğrultusunda gelecekte çok daha gelişmiş görevlerin önünün açılacağına vurgu yapıldı.

"TÜRKİYE ARTIK SADECE GÖKYÜZÜNÜ DEĞİL, UZAYIN DERİNLİKLERİNİ HEDEFLİYOR"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Bir milletin iradesi göklere kazınır mı? Kazınır. İnançla, mühendislikle, azimle. DeltaV'nin yerli ve millî hibrit roket sistemiyle ulaştığı irtifa, yalnızca teknik bir eşik değil; bu topraklardan doğan bir vizyonun, bağımsız uzay yürüyüşüne dönüşen inancın açık ilanıdır. Bu başarılı test, ülkemizin kendi roket sistemlerini geliştiren öncü ülkelerden biri hâline geldiğini gösteriyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade ve vizyonla, Millî Teknoloji Hamlemiz kararlılıkla yol almaya devam ediyor. Bu tarihi başarıda emeği geçen DeltaV ekibini, mühendislerimizi, teknisyenlerimizi ve bilim insanlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Sizler yalnızca bir rekor kırmadınız; bu milletin özgüvenini, hayalini ve inancını uzaya taşıdınız" ifadelerini kullandı.

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