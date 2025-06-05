DeltaV tarafından geliştirilen iki kademeli hibrit roket sistemiyle gerçekleştirilen testte, 200 kilometrenin üstünde bir irtifaya ulaşılarak, hibrit roket motorlarıyla erişilen irtifa rekoru kırıldı. Test kapsamında birçok zorlu hedefin başarıyla gerçekleştirildiği ve Millî Uzay Programı hedefleri doğrultusunda gelecekte çok daha gelişmiş görevlerin önünün açılacağına vurgu yapıldı.

"TÜRKİYE ARTIK SADECE GÖKYÜZÜNÜ DEĞİL, UZAYIN DERİNLİKLERİNİ HEDEFLİYOR"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Bir milletin iradesi göklere kazınır mı? Kazınır. İnançla, mühendislikle, azimle. DeltaV'nin yerli ve millî hibrit roket sistemiyle ulaştığı irtifa, yalnızca teknik bir eşik değil; bu topraklardan doğan bir vizyonun, bağımsız uzay yürüyüşüne dönüşen inancın açık ilanıdır. Bu başarılı test, ülkemizin kendi roket sistemlerini geliştiren öncü ülkelerden biri hâline geldiğini gösteriyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade ve vizyonla, Millî Teknoloji Hamlemiz kararlılıkla yol almaya devam ediyor. Bu tarihi başarıda emeği geçen DeltaV ekibini, mühendislerimizi, teknisyenlerimizi ve bilim insanlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Sizler yalnızca bir rekor kırmadınız; bu milletin özgüvenini, hayalini ve inancını uzaya taşıdınız" ifadelerini kullandı.

Bir milletin iradesi göklere kazınır mı?



Kazınır.



İnançla, mühendislikle, azimle...



DeltaV'nin yerli ve millî hibrit roket sistemiyle ulaştığı irtifa, yalnızca teknik bir eşik değil; bu topraklardan doğan bir vizyonun, bağımsız uzay yürüyüşüne dönüşen inancın açık ilanıdır.... https://t.co/ozZP7qct63 — Prof. Dr. Haluk Görgün (@halukgorgun) June 5, 2025

Birçok ülke KAAN'a talip oldu: F-35 ve F-22'lerle rekabet ediyor

İlk kez açıklandı! Türkiye ve ABD devi arasında imzalar atıldı

KAAN'ı yazdılar: F-35'e rakip hayalet jet