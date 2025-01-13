Yaklaşık 3 bin ila 3 bin 300 tonluk bir deplasmana ve 113 metre uzunluğa sahip olan İSTİF sınıfı fırkateynlerin, özel gizlilik için tasarlanmış bir gövdeye sahip olduğu belirtildi. Haberde, gelişmiş kompozit malzemeler ve düşük yansıtıcı yüzeylerin, düşman sistemleri tarafından daha az tespit edilebilirlik sağlayarak yüksek tehditli ortamlarda hayatta kalmayı artıracağı vurgulandı.

Fırkateynlerin, Türkiye'nin yerel olarak geliştirdiği ÇAFRAD gibi gelişmiş faz dizinli radar sistemleri de dahil olmak üzere son teknoloji sensörle donatıldığı ifade edilen haberde, bu sistemlerin, birden fazla hava ve yüzey hedefinin eş zamanlı olarak tespit edilmesini ve izlenmesini sağladığı akarıldı. Ayrıca, HAVELSAN tarafından geliştirilen GENESIS Muharebe Yönetim Sistemi'nin tüm gemideki sistemlerin kapsamlı entegrasyonunu sağladığı ifade edildi.

İSTİF sınıfındaki silahlanma, hava savunma, yüzey savunma ve denizaltı savunma savaşına girme yeteneğiyle oldukça çok yönlü olduğu ifade edilen haberde, gemilerin, hava ve yüzey tehditlerine karşı koyabilen 76 mm OTO Melara topuyla donatıldığı, MK 41 Dikey Fırlatma Sistemi ve Evolved SeaSparrow Füzesi gibi yüzeyden havaya füzelere imkan sunduğu aktarıldı.

Ayrıca Atmaca seyir füzesi'nin, genişletilmiş menzil ve yüksek hassasiyet sunan birincil gemi karşıtı silah olarak hizmet edeceği belirtilerek, denizaltı karşıtı yetenekleri arasında hafif torpido fırlatıcıları bulunduğunun altı çizildi.

Fırkateynlerin S-70B Seahawk veya yerli T625 Gökbey gibi orta büyüklükteki helikopterler için tasarlanmış bir uçuş güvertesi ve hangar ile havacılık operasyonlarını destekleyecek özel alanlar sağladığı ifade edildi. İZMİR (F-516) ve İZMİT (F-517) fırkateynlerinin, insansız hava araçlarını konuşlandırarak gözetleme ve keşif yeteneklerini genişletebileceği, bu özelliklerin ise gemilerin korsanlıkla mücadele, refakat ve insani görevler de dahil olmak üzere çok çeşitli operasyonel gereksinimlere uyum sağlayabileceği ifade edildi.

Türkiye'nin Mavi Vatan stratejisi için önemli olduğu ifade edilen gelişmiş fırlateynlerin, Ege, Doğu Akdeniz ve Karadeniz'deki karasuları üzerinde kapsamlı görevlerde bulunacağı ve bölge ülkelerini tedirgin edebileceği aktarıldı.