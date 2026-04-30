Baykar tarafından milli imkanlarla ve özgün olarak geliştirilen yeni nesil kamikaze İHA MIZRAK, ilk kez ortaya çıktı.

Yapay zeka destekli MIZRAK, bin kilometreyi aşan menzili, 40 kilogram faydalı yük taşıyabilme kapasitesi ve 7 saatin üzerinde havada kalış süresiyle savunma doktrininde dengeleri değiştiren bir güç olacak.

ATIŞ TESTİNDE HEDEFE TAM İSABET

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, MIZRAK kamikaze İHA'nın atış testi görüntülerini paylaştı.

HAVADA KALMA SÜRESİ 7 SAAT, OPERASYON MENZİLİ 1000 KİLOMETREYİ AŞIYOR

Mızrak, operasyonel esnekliğiyle de benzerlerinden ayrılıyor. Standart iniş takımlarıyla geleneksel pist kalkışı yapabilen sistem, aynı zamanda roket destekli kalkış (RATO) seçeneği sayesinde zorlu arazi koşullarında veya hazırlıksız alanlarda da görev icra edebiliyor.

1000 kilometreyi aşan operasyonel menzili ve 7 saati aşan havada kalış süresiyle, sınır ötesi operasyonlarda uzun süreli gözetleme ve anlık imha kabiliyetini tek bir gövdede birleştiriyor.

ÇOK YÖNLÜ KUVVET ÇARPANI

Baykar'ın geliştirdiği dijital veri ve video bağlantısı üzerinden Bayraktar TB2, TB3 ve AKINCI ile kesintisiz haberleşme sağlıyor. 80 kilometreyi aşan görüş hattı (LOS) haberleşme menzilinin yanı sıra opsiyonel uydu haberleşmesi desteğiyle menzil sınırlarını aşan bir iletişim ağına dâhil olabilen Mızrak, ağ merkezli harp konsepti çerçevesinde diğer hava unsurlarıyla koordineli çalışarak çok yönlü bir kuvvet çarpanına dönüşüyor.