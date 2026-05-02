Savunma

Türkiye'nin yeni silahı: ALKA tam isabetle vurdu! Gök Vatan'a lazer kalkanı

Roketsan tarafından geliştirilen Yönlendirilmiş Enerji Sistemi ALKA, hava hedefini başarıyla vurdu. Söz konusu test atışına değinen Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, 'Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemimiz ALKA, gerçekleştirilen atışlı test faaliyetinde hava hedefini etkisiz hale getirerek kritik bir başarıya imza attı. Geleceğin savunma teknolojilerini yerli ve milli imkanlarla geliştirerek, Gök Vatan'ımızın güvenliğini en üst seviyeye taşımaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Roketsan tarafından geliştirilen Yönlendirilmiş Enerji Sistemi ALKAN' hava hedefini başarıyla vurdu.

Türkiye'nin savunma, havacılık ve uzay sanayiindeki üretim kapasitesini ve teknoloji vizyonunu küresel ölçekte görünür kılan SAHA 2026 Uluslararası Savunma ve Havacılık Fuarı, 5-9 Mayıs 2026 tarihleri arasında İstanbul'da kapılarını açmaya hazırlanıyor.


Roket, füze ve mühimmat alanlarında çığır açan teknolojilere imza atan ROKETSAN SAHA EXPO'ya fuarında yeni lansman gerçekleştirecek. Roketsan tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen yönlendirilmiş enerji sistemi ALKAN' hava hedefini başarıyla vurdu.

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, "Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemimiz ALKA, gerçekleştirilen atışlı test faaliyetinde hava hedefini etkisiz hale getirerek kritik bir başarıya imza attı. Geleceğin savunma teknolojilerini yerli ve milli imkanlarla geliştirerek, Gök Vatan'ımızın güvenliğini en üst seviyeye taşımaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

