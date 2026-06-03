''Türkiye'nin yeni ve gizli kozu'' paniği! Resmen alarma geçtiler

İsrail basını, Türkiye'nin su altı savunma projelerini mercek altına aldı. Analizde, ASELSAN'ın geliştirdiği KILIÇ sistemi "Ankara'nın yeni ve gizli kozu" olarak gösterilirken, Türkiye'nin denizlerde yeni bir safhaya geçtiği vurgulandı.

Analizde, Türkiye'nin son yıllarda hız verdiği su altı savunma projelerinin "çok katmanlı bir deniz gücü mimarisi" oluşturduğu belirtildi. Mayıs ayında İstanbul'da düzenlenen SAHA 2026 Fuarı'nda tanıtılan sistemlerin, Türkiye'nin su altı caydırıcılığında yeni bir döneme işaret ettiği ifade edildi.

"ANKARA'NIN YENİ VE GİZLİ KOZU"

Yazıda, ASELSAN tarafından geliştirilen KILIÇ otonom su altı aracının Türkiye'nin ilk "intihar tipi" insansız su altı platformu olduğu belirtilirken, sistem "Ankara'nın yeni ve gizli kozu" olarak nitelendirildi. Benzer görevler için geliştirilen TUFAN insansız su üstü aracının da Türkiye'nin deniz harekât konseptini genişlettiği kaydedildi.

TENGİZ'E DE DİKKAT ÇEKTİLER

STM tarafından geliştirilen TENGİZ büyük insansız su altı aracı da analizde öne çıkan projeler arasında yer aldı. TENGİZ'in yalnızca askeri görevlerde değil, deniz tabanı haritalama, stratejik altyapıların izlenmesi ve enerji hatlarının denetlenmesi gibi alanlarda da kullanılabileceği belirtildi.

Epoch'taki değerlendirmede, Türkiye'nin yaklaşımının sadece yeni platformlar geliştirmekten ibaret olmadığı, aynı zamanda istihbarat, keşif ve koruma kabiliyetlerini bütünleşik bir yapıda bir araya getirdiği ifade edildi. Analizde, "Sessiz ama kararlı adımlarla ilerliyorlar" değerlendirmesine yer verildi.

Öte yandan Türkiye'nin denizaltı modernizasyon programı kapsamında inşa ettiği altı REİS sınıfı denizaltıya da dikkat çekildi. Hava bağımsız tahrik sistemi sayesinde uzun süre su altında görev yapabilen bu platformların, Türk Deniz Kuvvetleri'nin operasyonel kapasitesini önemli ölçüde artırdığı vurgulandı.

"TÜRKİYE'NİN SU ALTI GÜVENLİK MİMARİSİNİN ÖNEMLİ UNSURLARINDAN"

Serinin ilk gemisi olan TCG Piri Reis'in 2024 yılında hizmete girdiği hatırlatılırken, Türkiye'nin uzun vadeli hedefinin tamamen yerli tasarım ve üretime dayanan MİLDEN projesi olduğu aktarıldı. Aralık 2025 itibarıyla inşa sürecine geçilen MİLDEN'in, Türkiye'nin denizaltı teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltma stratejisinin önemli bir aşaması olduğu ifade edildi.

Analizde ayrıca, limanlar ve kritik deniz bölgelerini su altı tehditlerine karşı korumak amacıyla geliştirilen SUVDES sisteminin de Türkiye'nin su altı güvenlik mimarisinin önemli unsurlarından biri olduğu belirtildi.

Doron Peskin, değerlendirmesinde Türkiye'nin deniz stratejisinin artık yalnızca savunma odaklı bir yapı olmaktan çıktığını, bölgesel güç dengelerini etkileyebilecek bir kapasiteye dönüştüğünü ifade etti. Analizin sonunda ise Türkiye'nin "Mavi Vatan" doktrini doğrultusunda su altı alanını stratejik bir merkez haline getirdiği ve bu yaklaşımın Ankara'nın caydırıcılık ile teknolojik bağımsızlık hedeflerinde önemli rol oynadığı vurgulandı.