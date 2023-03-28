Türkiye'ye ambargo uygulayan ülke Bayraktar TB3'e hayran kaldı

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ilk uçuşu için gün sayıyor.

Türkiye, savunma sanayiinde attığı adımlarla uluslararası arenada dikkatleri üzerine çekmeye devam ederken Kanada basını Bayraktar TB3'ü manşetlerine taşıdı. Kanada basınından The EurAsian Times, Baykar tarafından milli ve özgün imkanlarla geliştirilen Bayraktar TB3'ten "Daha iyi, daha büyük, daha ağır" şeklinde bahsetti.

"TB3, DAHA İYİ YETENEKLERLE DONATILDI"

Görücüye çıkarılan TB3 SİHA'nın, TB2'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki muharebe başarısı nedeniyle ilgi odağı haline geldiği belirtildi: Platform, Rus saldırısının ilk günlerinde Ukrayna'nın zırh ve uçaksavar sistemlerine karşı savunması için çok önemli olduğunu kanıtladı.

TB3 SİHA'nın, kanatlarının altına yerleştirilmiş akıllı silahlarla taarruz operasyonlarının yanı sıra istihbarat, keşif ve gözetleme görevleri de icra edebilme kapasitesine sahip olduğunun altı çizildi.

Bayraktar TB3'ün, uçak gemilerinde kullanılabilen katlanabilir kanatlar şeklinde özel yetenekler sayesinde yurt dışında silahlı operasyonlar yürütebileceği ifade edildi.

ÇOK UZAK NOKTALARDAN KUMANDA EDİLEBİLİYOR

Ayrıca söz konusu SİHA'nın görüş hattı ve görüş hattı ötesi iletişim yeteneklerinin, insansız aracın çok uzak noktalardan da kumanda edilebilmesine olanak sağladığına dikkat çekildi ve şöyle denildi: Son teknoloji ürünü TB3, Baykar'ın güçlü TB taarruz uçağı serisinin en son versiyonu. TB3, gemilerde çalışan bir deniz uçağı.

AMBARGO UYGULAMIŞLARDI

Kanada, Bayraktar SİHA'lara yönelik kamera ambargosu uygulamış, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Halihazırda yerlisi ülkemiz tarafından geliştirilip üretilip, yurt içi ve yurt dışında dahi kullanıma sunulmuşken bizim için herhangi bir problem oluşturmaz." demişti.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace da 26 Ekim 2022'de TB2'lerin modern savaş alanında 'oyun değiştirici' olduğunu söylemişti.

BAYRAKTAR TB3 İLK KEZ TEKNOFEST'TE SERGİLENECEK

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), 27 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST 2023'te ilk kez halka açık olarak sergilenecek.

Baykar açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne yaptığı ziyarette çekilen fotoğraflarda üretim hattında görülen Bayraktar TB3 SİHA, bu yıl içinde uçuş testlerine başlayacak.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde yürütülen milli projelerin son durumlarıyla ilgili bilgi verdi.

30 Ağustos 2022 tarihinde ilk olarak TEKNOFEST Karadeniz'de halkın önüne çıkan Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, 14 Aralık 2022'de ilk uçuşunu gerçekleştirmişti.

- KISA PİSTLİ GEMİLERDEN KALKIŞ VE İNİŞ KABİLİYETİNE SAHİP DÜNYADAKİ İLK SİLAHLI İNSANSIZ HAVA ARACI OLACAK

Bayraktar TB3 SİHA, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da bulunan Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST 2023'te ilk kez halka açık olarak sergilenecek.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak. Bayraktar TB3'ün sahip olacağı kabiliyetler bu sınıftaki insansız hava araçları açısından da önemli bir yenilik olacak.

Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak Bayraktar TB3, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye'nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak.

Baykar, rekabete dayalı bir süreç sonucunda Amerika, Avrupa ve Çinli rakiplerini geride bırakarak Kuveyt Savunma Bakanlığı ile imzaladığı anlaşmayla birlikte 2023 yılına, 370 milyon dolarlık Bayraktar TB2 için yapılan ihracat sözleşmesiyle başladı.

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılında İHA AR-GE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 75'ini ihracattan elde etti. Şirket, 2021'de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2022'de imzalanan sözleşmelerde ihracat oranı yüzde 99,3 olan Baykar, 1,18 milyar dolarlık ihracat yaptı. Savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren firması olan Baykar'ın 2022 cirosu 1,4 milyar dolara ulaştı. Bayraktar TB2 SİHA için şu ana kadar 28 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için de 6 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.