Çok sayıda Afrika ülkesinde ekonomik ve askeri anlaşmalarla adından söz ettiren Türkiye, bu alanda kıtada çoğu ülkenin ilk tercihi arasında yer alıyor. Afrika ülkeleri, özellikle kanlı terör saldırıları sebebiyle savunma kapasitelerini güçlendirmeyi hedeflerken, Türkiye'den temin edilen askeri ekipmanlar ise ülkelerin silahlı kuvvetlerinin gücüne güç katıyor.

Yabancı basında yer alan habere göre, Uganda Savunma ve Gaziler Bakanı Jacob Marksons Oboth, Türkiye'yi ülkenin Afrika'daki stratejik konumundan yararlanarak Uganda'da bir askeri üretim merkezi kurmaya çağırdı. Bakan Oboth, ülkesinin Türkiye'nin Asya ve Avrupa'daki rolüne benzer şekilde bölgesel bir üs olarak hizmet verebileceğini ifade etti.

Uganda Savunma ve Gaziler Bakanlığı (MODVA) merkezinde Türk heyetiyle bir araya gelen Oboth, Uganda'nın Türkiye ile 2016'dan bu yana var olan anlaşmaları ileriye taşıma niyetine dikkati çekti.

Teknoloji transferi, araştırma ve eğitim gibi alanlarda Mutabakat Muhtırası ve savunma iş birliği paktları da dahil olmak üzere çeşitli anlaşmalar imzalandığı ifade edilirken, bu anlaşmaların gelecekteki işbirlikleri için anahtar görevi gördüğü vurgulandı. Oboth, "Umudumuz şu; Bu anlaşmalar somut projelere dönüşecek. Türkiye ile iş ve işbirliği konusunda ortaklık kurmak, savunma sanayinde kapasite oluşturmamıza ve trendler belirlememize olanak tanıyacak" dedi.

Türkiye'nin Uganda Büyükelçi Mehmet Fatih Ak ise görüşmede, Türkiye'nin ortaklığı ilerletme konusundaki kararlılığını dile getirerek Uganda'nın stratejik önemini vurguladı. Ak, "Uganda, bölgesel istikrara katkıda bulunan güçlü bir orduya sahip istikrarlı bir ülkedir. Bu işbirliği her iki ulus için de yeni fırsatlar yaratıyor" ifadelerini kullandı.

Ulusal Girişim Şirketi (NEC) Genel Müdürü Korgeneral James Mugira, Uganda-Türkiye ilişkisinin alıcı-satıcı dinamiğinden kapasite oluşturma dinamiğine doğru kaydığını dile getirerek "Artık bir ülke olarak kapasite oluşturabileceğiz ve bu ilişkiden her iki taraf için de kazan-kazan olacak şekilde faydalandığımız zaman bu olacak" dedi.