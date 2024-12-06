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Savunma

Türkiye'ye ‘birlikte askeri üretim merkezi kuralım' teklifi! Savunma sanayilerini güçlendirmek istiyorlar

Türkiye'nin Afrika'daki ekonomik atılımlarına her gün bir yenisi eklenirken, savunma ve askeri alanlarda da bölge ülkeleri ile önemli anlaşmalar imzalanmaya devam ediyor. Çok sayıda ülke güvenlik alanında Türk savunma sanayi şirketlerini tercih ederken, yabancı basın, Uganda yönetiminin Türkiye'yi, Afrika'daki stratejik konumundan yararlanarak askeri üretim merkezi kurmaya davet ettiğini duyurdu.

Star Gazetesi6 Aralık 2024 Cuma 22:25 - Güncelleme:
Türkiye'ye ‘birlikte askeri üretim merkezi kuralım' teklifi! Savunma sanayilerini güçlendirmek istiyorlar
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Çok sayıda Afrika ülkesinde ekonomik ve askeri anlaşmalarla adından söz ettiren Türkiye, bu alanda kıtada çoğu ülkenin ilk tercihi arasında yer alıyor. Afrika ülkeleri, özellikle kanlı terör saldırıları sebebiyle savunma kapasitelerini güçlendirmeyi hedeflerken, Türkiye'den temin edilen askeri ekipmanlar ise ülkelerin silahlı kuvvetlerinin gücüne güç katıyor.

ASKERİ ÜRETİM MERKEZİ KURMA TEKLİFİ

Yabancı basında yer alan habere göre, Uganda Savunma ve Gaziler Bakanı Jacob Marksons Oboth, Türkiye'yi ülkenin Afrika'daki stratejik konumundan yararlanarak Uganda'da bir askeri üretim merkezi kurmaya çağırdı. Bakan Oboth, ülkesinin Türkiye'nin Asya ve Avrupa'daki rolüne benzer şekilde bölgesel bir üs olarak hizmet verebileceğini ifade etti.

İŞBİRLİĞİNİ İLERİYE TAŞIMAK İSTİYORLAR

Uganda Savunma ve Gaziler Bakanlığı (MODVA) merkezinde Türk heyetiyle bir araya gelen Oboth, Uganda'nın Türkiye ile 2016'dan bu yana var olan anlaşmaları ileriye taşıma niyetine dikkati çekti.

"BU ANLAŞMALAR SOMUT PROJELERE DÖNÜŞECEK"

Teknoloji transferi, araştırma ve eğitim gibi alanlarda Mutabakat Muhtırası ve savunma iş birliği paktları da dahil olmak üzere çeşitli anlaşmalar imzalandığı ifade edilirken, bu anlaşmaların gelecekteki işbirlikleri için anahtar görevi gördüğü vurgulandı. Oboth, "Umudumuz şu; Bu anlaşmalar somut projelere dönüşecek. Türkiye ile iş ve işbirliği konusunda ortaklık kurmak, savunma sanayinde kapasite oluşturmamıza ve trendler belirlememize olanak tanıyacak" dedi.

TÜRK BÜYÜKELÇİ'DEN AÇIKLAMA

Türkiye'nin Uganda Büyükelçi Mehmet Fatih Ak ise görüşmede, Türkiye'nin ortaklığı ilerletme konusundaki kararlılığını dile getirerek Uganda'nın stratejik önemini vurguladı. Ak, "Uganda, bölgesel istikrara katkıda bulunan güçlü bir orduya sahip istikrarlı bir ülkedir. Bu işbirliği her iki ulus için de yeni fırsatlar yaratıyor" ifadelerini kullandı.

"BİR ÜLKE OLARAK KAPASİTE OLUŞTURABİLECEĞİZ"

Ulusal Girişim Şirketi (NEC) Genel Müdürü Korgeneral James Mugira, Uganda-Türkiye ilişkisinin alıcı-satıcı dinamiğinden kapasite oluşturma dinamiğine doğru kaydığını dile getirerek "Artık bir ülke olarak kapasite oluşturabileceğiz ve bu ilişkiden her iki taraf için de kazan-kazan olacak şekilde faydalandığımız zaman bu olacak" dedi.

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