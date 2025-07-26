Rusya-Ukrayna savaşında Türk insansız hava araçları (İHA) ve elektronik savunma sistemleri, sahada kritik bir rol oynadı.

IDEF'e milli katılım sağlayan Ukraynalı yetkililer, özellikle Bayraktar İHA'larının savaşın ilk aşamalarında belirleyici olduğunu vurguladı.

Sabah'ın haberine göre, Ukrayna devlet şirketi SFTE Spetstechnoexport'un İnsansız Sistemler Dairesi Başkan Yardımcısı Ivan Sybyriakov, "Savaşın başlangıcından bu yana Türkiye ile askeri işbirliği önemli ölçüde arttı. Özellikle Bayraktar İHA'ları savaşın ilk aşamalarında oyunun seyrini değiştiren unsurlar arasında yer aldı. Bu sistemler sayesinde düşman hareketleri anında tespit edilip etkisiz hale getirilebildi. Bu tür teknolojiler savaşın başında kritik bir rol oynadı" diye konuştu.

Sybyriakov, Türkiye'den tedarik edilen sistemlerin etkinliğinin sahada kanıtlandığını belirterek, "Ukrayna, Türkiye ile ortak üretilen savunma sistemlerinin performansını doğrudan cephede test etme avantajına sahip. Bu geri bildirimler Türk üreticilerle paylaşıldıkça sistemler gelişmeye devam ediyor" dedi.

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