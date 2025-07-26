İSTANBUL 35°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Temmuz 2025 Cumartesi / 1 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,586
  • EURO
    47,7946
  • ALTIN
    4352.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Türkiye'ye büyük övgü: Bayraktar İHA'lar savaşın seyrini değiştirdi
Savunma

Türkiye'ye büyük övgü: Bayraktar İHA'lar savaşın seyrini değiştirdi

IDEF'e katılan Ukraynalı yetkili Ivan Sybyriakov, 'Rusya ile savaşın başlangıcından bu yana Türkiye ile askeri işbirliği önemli ölçüde arttı. Özellikle Bayraktar İHA'ları savaşın ilk aşamalarında oyunun seyrini değiştiren unsurlar arasında yer aldı.' dedi.

Sabah26 Temmuz 2025 Cumartesi 08:28 - Güncelleme:
Türkiye'ye büyük övgü: Bayraktar İHA'lar savaşın seyrini değiştirdi
ABONE OL

Rusya-Ukrayna savaşında Türk insansız hava araçları (İHA) ve elektronik savunma sistemleri, sahada kritik bir rol oynadı.

IDEF'e milli katılım sağlayan Ukraynalı yetkililer, özellikle Bayraktar İHA'larının savaşın ilk aşamalarında belirleyici olduğunu vurguladı.

Sabah'ın haberine göre, Ukrayna devlet şirketi SFTE Spetstechnoexport'un İnsansız Sistemler Dairesi Başkan Yardımcısı Ivan Sybyriakov, "Savaşın başlangıcından bu yana Türkiye ile askeri işbirliği önemli ölçüde arttı. Özellikle Bayraktar İHA'ları savaşın ilk aşamalarında oyunun seyrini değiştiren unsurlar arasında yer aldı. Bu sistemler sayesinde düşman hareketleri anında tespit edilip etkisiz hale getirilebildi. Bu tür teknolojiler savaşın başında kritik bir rol oynadı" diye konuştu.

Sybyriakov, Türkiye'den tedarik edilen sistemlerin etkinliğinin sahada kanıtlandığını belirterek, "Ukrayna, Türkiye ile ortak üretilen savunma sistemlerinin performansını doğrudan cephede test etme avantajına sahip. Bu geri bildirimler Türk üreticilerle paylaşıldıkça sistemler gelişmeye devam ediyor" dedi.

NEXT Teknofest Sosyal kullananlara sürprizlerimiz olacak

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.