Suudi bakan başkanlığındaki heyet, Baykar ve TUSAŞ'ı ziyaret etti. Heyet, milli savaş uçağı KAAn ile Kızılelma'yı inceleyerek bilgi aldı.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki işbirliği, son dönemde artarak devam ediyor. Son olarak 3 milyar doların üzerinde Bayraktar Akıncı siparişi veren Suudi Arabistan, işadamları ve bakanlar eşliğinde Türkiye'ye çıkarma yaptı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Salman başkanlığındaki heyet, Baykar ve TUSAŞ'ı da ziyaret etti.

TUSAŞ'ta Kaan savaş uçağı hakkında bilgi alan heyet, Baykar'da ise Kızılelma ve Kemankeş-2 füzesi başta olmak üzere çeşitli ürünleri inceledi.

BAYRAKTAR EŞLİK ETTİ

Heyete; Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ve diğer yetkililer eşlik etti.

Bu arada Suudi Arabistan Belediye, Kırsal İşler ve Konut (MOMRAH) Bakanı Majed bin Abdullah Al-Hogail başkanlığındaki bir başka heyet de yol ve geri dönüşüm projeleri için Türk müteahhitlerle buluştu. Verilen bilgilere göre; Suudi Arabistan'da yol, atık yönetimi ve geri dönüşüm projelerine gelecek 5 yılda 60.5 milyar dolarlık bütçe ayırılması hedefleniyor. 2026 yılına kadar yapılacak inşaat projeleri için ise 281 milyar dolarlık bütçe ayıracak. Vizyon 2030 Projesi kapsamındaki Neom, Kral Salman Enerji Parkı, Qiddiya, Kızıl Deniz Global gibi mega projelere toplamda ise 1.2 trilyon dolarlık bütçe ayrılması planlanıyor.