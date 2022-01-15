Türkiye'ye dünyada az sayıda ülkenin sahip olduğu güç! TSK ve MİT detayı

Milliyet 15 Ocak 2022 Cumartesi 10:30 - Güncelleme: 15 Ocak 2022 Cumartesi 10:33

Türkiye savunma sanayii alanında kara, hava ve denizde güçlü atılımlar yapmaya devam ediyor. Son olarak TCG Ufuk gemisi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girdi.

Teslim törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. "Dünyada pek az istihbarat teşkilatının sahip olduğu bu gemi sayesinde denizlerde de gücümüzün artacağına inanıyorum" diyen Erdoğan, 'Bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de teşkilatımızı her alanda destekleyerek büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında mücadelemize daha fazla katkı vermesini sağlayacağız' ifadelerine yer verdi.

Erdoğan törende, hava savunma muhribimiz TF-2000'in ihalesinin de yakında yapılacağını belirtti.

Törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz de katıldı.

"ÖZELLİKLE BU BÖLGEDE YOĞUN İŞ YAPACAK"

Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz TCG Ufuk gemisinin envantere girmesiyle ilgili Milliyet'e dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin deniz, kara, hava ve uzaydan yeni sistemleri devreye aldığını belirten Oğuz, "Bu noktada Türkiye, öncelikli olarak insansız sistemler daha sonra hava savunma sistemleri, uzun menzilli hassas güdümlü mühimmatlar ve elektronik harp sistemlerinde yoğun olarak devreye alıyor. Bu konularda da Türkiye ileri çalışmalar yapıyor." dedi.

"Bu gemi de bizim için önemli bir gemi. Tabi diğer görevlerinin de ötesinde herkesin de bildiği gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da tekrarladığı gibi bir istihbarat toplama gemisi olacak." diyen Oğuz, "Dünyada bu tip gemiler çok sayılı ülkelerde var. Ve elektronik harp kabiliyeti açısında çok önemli. Şu anda Doğu Akdeniz her ülkeden yüzer unsurlar bulunması açısından çok yoğun bir bölge. TCG Ufuk gemimiz özellikle bu bölgede çok yoğun şekilde iş yapacak ve bizim için önemli bilgiler toplayacaktır." açıklamasını yaptı.

TSK VE MİT DETAYI

TCG Ufuk gemisinin bir diğer önemli noktasının da hem TSK hem de MİT'in birlikte çalışması olduğunu söyleyen Oğuz, "Bu da zaten önemi bir kat daha anlatıyor. Demek ki MİT açısından da önemli bilgiler toplayacak. İleride geliştireceğimiz ve şu anda geliştirmekte olduğumuz projeler için de önemli girdiler sağlayacak bir projedir. Buradan kazanacağımız tecrübeyle hem bu geminin üzerinde geliştirmeler devam edecektir hem de ileride yapılacak kara, deniz ve hava elektronik harp sistemleri için de önemli girdiler sağlayacaktır bu sistemler. Onlar için bir başlangıç olacaktır. Tabi bu tip sistemleri hem elektronik taarruz sistemleriyle birlikte kullanmak için önemli olacak. Hem de bunları siber güvenlikle de ilerde desteklemeliyiz." ifadelerine yer verdi.

TF-2000 İHALESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TF-2000 ihalesinin yakında yapılacağının duyurulmasıyla ilgili de konuşan Oğuz şunları söyledi;

TF-2000 neredeyse 15 senedir beklediğimiz bir proje. Zamanı ne zaman geliyor diye biz de hep bekliyorduk. Dolayısıyla bu süreçte hem yenilenen sistemlerle birlikte özellikle son 2-3 yıldır üstü örtülü ve açık ambargolarla birlikte çoğu silahlarımızı da yerlileştirmeye başladık. Sensörlerimizi, radarlarımızı, savaş sistemlerimizi, bunların atıldığı dikey atım sistemlerimizi, hava savunma sistemlerimiz dahil hem saldırı silahları hem de savunma silahları hepsini yerlileştirmeye başladık.

Dolayısıyla burada zaten bu geminin beklemesinin en büyük sebebi bu tip şeylerin tasarlanmasıydı. Türkiye'nin o noktaya gelmesiydi. Demek ki artık geldiğine ve bunun tasarımının başlanılabileceği düşünülüyor ki projenin başlanılacağı açıklandı. Bizim uzun süredir beklediğimiz ve dört gözle de yolunu gözlediğimiz bir projeydi. Geç olsun güç olmasın. Bu önemli bir adım.