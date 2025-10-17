İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ekim 2025 Cuma / 25 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9527
  • EURO
    48,9992
  • ALTIN
    5709.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Türkiye'ye Eurofighter savaş uçağı satışında kritik viraj! Almanya, teslimatlar için tarih verdi
Savunma

Türkiye'ye Eurofighter savaş uçağı satışında kritik viraj! Almanya, teslimatlar için tarih verdi

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Türkiye'ye Eurofighter savaş uçaklarının satışı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Eurofighter'ların Türkiye'ye gönderilmesinin doğal olduğunu belirten Bakan Wadephul, 'Eurofighter'ların Türkiye'ye gönderilmesi bizim için son derece doğal. Onlar ittifakı savunmak için kullanılacak' dedi. İmza süreci ve teslimatla ilgili süreci de değerlendiren Wadephul, 'Bunun kısa süre içerisinde olacağını düşünüyorum. Bu yıl içerisinde olabilir diye düşünüyorum' değerlendirmesinde bulundu.

HABER MERKEZİ17 Ekim 2025 Cuma 20:21 - Güncelleme:
Türkiye'ye Eurofighter savaş uçağı satışında kritik viraj! Almanya, teslimatlar için tarih verdi
ABONE OL

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Ankara'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesinin ardından NTV canlı yayınına katıldı.

Eurofighter'ların Türkiye'ye gönderilmesinin doğal olduğunu belirten Wadephul, "Türkiye'yi güvenilir bir NATO müttefiki olarak tanıyoruz ve ortak savunma ittifakımızı birlikte güçlendirmek istiyoruz ve Eurofighter'ların Türkiye'ye gönderilmesi bizim için son derece doğal. Onlar ittifakı savunmak için kullanılacak. Ve Yunanistan da bunlara dahil. Biz hükümet olarak bu uçakların gönderilmesine olumlu bakıyoruz." diye konuştu.

Şirketlerle Türkiye arasında müzakerelerin sürdüğünü söyleyen Bakan, "İttifakı savunmalıyız birlikte. Şu anda Rusya'nın bir agrasyonu söz konusu. Bu sevkiyata bu açıdan olumlu bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

İmza süreci ve teslimatla ilgili süreci de değerlendiren Wadephul, "Bunun kısa süre içerisinde olacağını düşünüyorum. Bu yıl içerisinde olabilir diye düşünüyorum. Eurofitghter'lar uzun süredir üretilen bir model ve kapasitenin genişletildiğini duydum. Bu nedenle Türkiye'ye kısa zamanda sevkiyat gerçekleşecektir. Fakat bu kararlar şirketler tarafından alınacak. Bu bilgileri şirketler verebilir. Öncelikle imzalanmış bir anlaşmaya ihhtiyacımız var. Bunun üzerinde çalışılıyor." dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Kargu hedefi tam isabetle vurdu! Zırh delici mühimmatla havalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.