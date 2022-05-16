Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili açıklama komşuyu çıldırttı: S-300 sistemini alın F-35 verin

Son günlerde ABD'deki bazı temsilcilerin Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin olumlu açıklamaları ve Biden yönetiminin değişen tutumu, komşu Yunanistan'ı adeta çılgına çevirdi.



ABD lobi faaliyetleriyle, 'F-35 satmadınız, F-16 da satmayın' baskısı yapan Yunan-Rum lobisi başarı elde edemeyince, Miçotakis'in ABD'ye başka bir teklifle gideceği iddia ediliyor.

F-16 HAZIMSIZLIĞI: S-300'LERİ ALIN F-35 VERİN

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, bugün TSİ 22.30'da Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek.

Miçotakis, yarın da ABD Kongresi'nde konuşacak ve bir dizi temaslarda bulunacak. Hükümet Sözcüsü Yianni İkonomu, Yunan başbakanının gerek Biden ile görüşmesi, gerekse Kongre'deki temaslarında Türkiye'ye değineceğini söyledi.

Miçotakis'in, Türkiye'nin ABD'den 40 adet F-16 alımı ve yaklaşık 80 F-16'nın modernizasyonu talebinin kabul edilmemesi amacıyla, Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerini etkilemeye çalışması bekleniyor.

Öte yandan, Yunan medyasında yer alan iddialara göre, ABD'nin Ukrayna için silah arayışında olduğunu bilen Yunanistan, S-300 kartını kullanmayı planlıyor.

Miçotakis'in, Yunanistan'ın elindeki S-300 savunma sistemlerini, ABD'nin talebi üzerine Ukrayna'ya savunma yardımı olarak verebileceğini, ancak karşılığında Amerika'dan yeterli sayıda F-35 savaş uçağı isteyeceği ileri sürülüyor.

ABD YUNANİSTAN'IN S-300'LERİNİ İSTİYOR

Yunanistan, ABD'nin Ukrayna için Rus ve Sovyet yapımı silahlar aradığı ve Türkiye'den S-400'leri istediği iddiasını sık sık gündeme getirmişti.

Öte yandan askeri uzmanlar ve savunma analistleri, Türkiye'nin S-400'lerini ABD'ye verme ihtimalinin olmadığını, Ankara'nın kesinlikle böyle bir şeyi kabul etmeyeceğini söylemişti.

Yunan basınında yer alan bazı haberlere göre Amerikalılar, Yunanistan'a Kiev'e askeri yardım sağlaması ve Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin cephaneliğinde bulunan Rus yapımı S-300 savunma füzelerini Ukrayna'ya göndermesi için baskı yapıyor.

Yunanistan tarafı imkanları dahilinde zaten Ukrayna'ya yardım ettiğini savunuyor. Yunan basınında yer alan haberlerde, "İttifak'ta Rus silah sistemlerine sahip birkaç ülkeden biri, ancak Yunanistan'ın Ukraynalılar için S-300 sistemlerini yakması yönünde baskı yapılıyor." ifadelerine yer verildi.

Star Gazetesi