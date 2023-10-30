Türkiye'ye geldiler! TUSAŞ'ın teknoloji harikası için geri sayım başladı

Nijerya, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen T-129 ATAK helikopterlerinin teslimatı için görüşmelere başladı. Türkiye'ye gelen Nijerya heyeti, MKE, Aselsan ve Roketsan'ı ziyaret etti. Heyette Nijerya Savunma Bakanı Mohammed Abubakar, Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Abubakar ve Nijeryalı yetkililer yer aldı. Nijerli heyetin, daha önce Nijerya Hava Kuvvetleri için satın alınan 6 adet T-129 ATAK helikopterlerinin teslimi için Türkiye'yi ziyaret ettiği bildirildi.

TUSAŞ HARİKASI ATAK HELİKOPTERİ NİJERYA YOLUNDA



Nijerya Savunma Bakanı Abubakar, mevkidaşı Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile ikili ilişkiler ve savunma işbirliği konularında kritik temaslarda bulundu.

Nijerya Savunma Bakanı Abubakar ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler görüşmesine ilişkin detaylar Nijerya Halkla İlişkiler ve Enformasyon Direktörü Edward Gabkwet tarafından açıklandı. Gabkwet'in yaptığı açıklamada, Bakan Güler'in Nijerya Savunma Bakanı Abubakar'a terörle ve ülkenin karşı karşıya olduğu diğer suçlarla mücadelede yardımcı olma güvencesi verdiği belirtildi.

MKE, ASELSAN VE ROKETSAN ZİYARET ETTİ



Nijerya Savunma Bakanı Abubakar ve beraberindeki heyetin birçok Türk savunma firmasını ziyaret ettiğini belirten Gabkwet şunları kaydetti:

"Bakan ve CAS ayrıca Türk Havacılık ve Uzay Sanayii(TUSAŞ) MKE, ASELSAN ve ROKETSAN gibi seçilmiş Türk şirketlerini de ziyaret etti. Bu şirketler, kaliteli savunma ve askeri teçhizat üretimiyle tanınan, küresel ölçekte yüksek puan alan savunma şirketleri arasında yer alıyor. Bu şirketlerdeyken HMOD, savunma teknolojisinin Nijerya'ya aktarılması yoluyla şirketler ile Nijerya arasında sinerjinin artırılması çağrısında bulundu.

Nijerya, TUSAŞ'tan altı adet T-129 ATAK helikopteri tedarik etmişti. Bunlardan ikisinin önümüzdeki haftalarda Nijerya'ya teslim edileceği bildirildi. Geriye kalan 4 adet ATAK helikopterinin ise 2024 yılının ikinci çeyreğinin sonundan önce gerçekleşmesi beklendiği açıklandı.