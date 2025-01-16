ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, geçen yılın imzaladıkları sözleşmeler, satış ve teslimatlar ile rekorlarla dolu bir yıl olduğunu belirtti. ASELSAN Genel Müdürü Akyol, "1000'den fazla mühendis de 'Ben vatanıma geri dönmek ve bu heyecan veren yüksek teknolojili projelerde yer almak istiyorum' diye başvurdu. Geçen yıl hem başvurularda hem dönüp ASELSAN'da çalışmaya başlayanlarda 2023'e göre 4 kat artış oldu." dedi.

TÜRKİYE'YE GERİ DÖNMEK İÇİN BAŞVURUDA BULUNDULAR

Akyol, AA muhabirine, şirketin ve sektörün 2024 yılını değerlendirerek, 2025 hedeflerini anlattı.

Türkiye'nin savunma sanayisinde takım oyunu oynadığını ve ASELSAN'ın da bu konuda önemli firmalardan biri olduğunu ifade eden Akyol, Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başarılarla dolu bir yılı geride bıraktıklarını söyledi.

Akyol, ASELSAN'ın tüm savunma sanayisine yüksek teknoloji sistemleri sağladığına dikkati çekerek, gemilerden İHA'lara, helikopterlerden uçaklara, denizaltılardan tanklara ve uydulara kadar bütün platformlarda şirketin elektronik sistemlerinin olduğunu bildirdi.

ASELSAN'ın sektörde merkezi bir konumda bulunduğunu ve önemli bir rolü icra ettiğini vurgulayan Akyol, şöyle konuştu:

"Geçen yıl yurt içinde ve dışında yeni imzaladığımız sözleşmelerde, toplam satış ve teslimatlarımızla ASELSAN için rekorlarla dolu bir yıl oldu. 7 ülkeye ilk defa ihracat yaptık, 30 ürünü ilk defa ihraç etmek üzere sözleşme imzaladık. Tasarım ve mühendislik gücümüzü göstermesi açısından kahraman ordumuzun envanterine 29 yeni ürün kazandırdık. Önümüzdeki yıl bunu daha yüksek rakamlara çıkaracağız. ASELSAN, dünyanın en hızlı büyüyen 10 savunma şirketinden biri olmayı da başardı. Dolayısıyla, 2024'te nitelikli, dinamik ve genç kadromuzla milletimizin, devletimizin bize koyduğu hedefler peşinde koşmayı sürdürdük, 2025'te de bu şekilde devam edeceğiz."

- TÜRK MÜHENDİSLER YURDA DÖNÜŞ SIRASINDA

Akyol, bu çalışmaların ekonomi, istihdam, yatırım ve girişimcilik ekosistemine sağladığı faydalara dikkati çekerek, 2024'te yaklaşık 12 bin kişilik kadroya ulaştıklarını ve bunlardan 7 binden fazlasını mühendislerin oluşturduğunu kaydetti.

Türkiye'ye dönmek isteyen mühendislerin sayısındaki artışa vurgu yapan Akyol, şu bilgiyi verdi:

"1000'den fazla mühendis ASELSAN'a müracaat ederek 'Ben vatanıma geri dönmek ve bu heyecan veren yüksek teknolojili projelerde yer almak istiyorum' diye başvurdu. Geçen yıl hem başvurularda hem dönüp ASELSAN'da çalışmaya başlayanlarda 2023'e göre 4 kat artış oldu. Biz gençlerimize hayallerini gerçekleştirebilecekleri, dünyanın en büyük şirketlerinde gördükleri tüm imkanlara kendi öz vatanlarında ulaşabildikleri ve gerçekten oyun değiştirici teknolojileri geliştirdikleri bir ortam sunduk."

- "ASELSAN BÜTÜN KALEMLERDE KAZANDIRDI"

Akyol, girişimcilik ve yerli tedarik ekosistemini millileştirme çalışmalarında 3 binden fazla KOBİ ile hep birlikte büyüdüklerini ve bununla gençlere girişimcilik ortamı sunduklarını anlattı.

Ekonomiye de ciddi katkı sağladıklarını ve nitelikli istihdam oluşturduklarını vurgulayan Akyol, şöyle devam etti:

"Yaptığımız işin hem Türkiye'nin dünyadaki söz söyleme gücünü artıran, dosta güven ve düşmana caydırıcılık oluşturan bir yönü, hem de ekonomiye, istihdama, girişimciye ve yerli ekosisteme büyük katkıları var. Büyüme hızımızı, yatırımlarımızı, yeni ürünlerimizi, oyun değiştirici teknolojilerimizi 2025'te artan oranda göreceksiniz. ASELSAN'ın yaptığı bu başarılı faaliyetler ihracat ve üretim olarak ekonomiye de katkı sağlıyor. Bize güvenen yatırımcılarımıza da değer oluşturuyoruz. Gerek diğer yatırım araçlarına gerek BIST 100'ün ortalamasına baktığınızda ASELSAN bütün kalemlerde yatırımcısına da çok ciddi kazançlar sağladı. Geçen yıl ülkesine, yatırımcısına, girişimcisine, yerli tedarikçisine, kendi güvenlik güçlerine hepsine değer oluşturan ve bununla adım adım büyüyen bir ASELSAN gördük, 2025'te de bu anlayışla yolumuza devam edeceğiz."

- "ÇELİK KUBBE'NİN YAPI TAŞLARINI ADIM ADIM ÖRÜYORUZ"

Akyol, 400 milyon doları aşan tutarda yeni yatırıma başladıklarını, bunun bir kısmını devreye aldıklarını, belirterek, "Radardan elektro optiğe, hava savunmadan mikro elektroniğe kadar kilogram başına 20-30 bin dolarların olduğu ürünlerin çok yüksek adetli ihraç edilebileceği, üretilebileceği, bir kısmının AR-GE'lerinin de daha iyi bir altyapıda yapılabileceği ortamları, yatırımları sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Envantere kazandırdıkları 29 yeni ürüne ilişkin bilgi veren Akyol, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen yıl Türk savunma sanayisi birçok gurur yaşadı ama bizim açımızdan 'Çelik Kubbe, katmanlı hava savunma mimarisinin devletimizin önderliğinde Türkiye'ye ilan edilmesi önemliydi. Biz Çelik Kubbe'nin yapı taşlarını adım adım örüyoruz. Biz geçen yıl Çelik Kubbe'nin önemli bir parçası olan ALP 300-G Erken İhbar Radarı'nı üretip tasarlayarak ilk defa envantere verdik. Bu, Çelik Kubbe'nin hava sahasındaki tespitlerini yapan sensör tarafını oluşturuyor. 650 kilometrenin üzerinde menzile sahip bir radardan bahsediyoruz. Çelik Kubbe'de önemli bileşenlerden uzun menzil hava savunma sistemimiz SİPER'i de envantere verdik. Böylece uzun menzil hava savunma sistemi yapabilen bir ülke olma sınıfına da yükseldik. Dolayısıyla hem radar hem hava savunma tarafında iki önemli ürün geçen yıl envantere girdi. HİSAR ve KORKUT sistemlerimizin de çok sayıda teslimatına devam etmekle beraber, yeni hibrit hava savunma sistemimiz GÜRZ'ün yavaş yavaş seri üretim faaliyetlerine başladık."

- "DÜNYADAKİ EN İYİ KAMERAYI YAPTIK"

Türkiye'nin, haklı davalarının peşinde koşarken haksız ambargolarla karşılaşabildiğine dikkati çeken Akyol, yerli ve milli ürettim ASELFLIR-500 ile kendi operasyonlarını desteklerken dost ve müttefik ülkelere de katkı verdiklerini söyledi.

Akyol, kameranın envantere girişinin birinci yılının sonunda 9 ülkede kullanıldığını ve 16 ülkeyle de ihracat sözleşmesi imzaladıklarını dile getirerek, "Türkiye'ye, ambargo koyanlara nasıl bir sonuçla yanıt verileceğinin anlaşıldığı bir örnek oldu. Bundan sonra artık ülkelerin ambargo yerine Türkiye ile işbirliği yapmayı düşüneceklerinden eminiz. Dünyadaki en iyi kamerayı da yaptık. Bu anlayışla devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin ilk insansız deniz aracı MARLİN'i de Türk donanmasının envanterine kazandırdıklarını dikkati çeken Akyol, tıpkı insansız hava araçlarında olduğu gibi insansız deniz araçlarında da Türkiye'nin önemli bir konumda olduğunu ifade etti.

Akyol, DÜFAS isimli sonarı da 2024'te tamamladıkları bilgisini vererek, sözlerini şöyle tamamladı:

"DÜFAS'ın öncelikli işi su üstü insansız araçlar ile su altında kendisine yanaşmaya çalışan denizaltıları ve diğer tehditleri tespit etmek. Bizim milli sonar teknolojilerimiz üzerine bu sene koyduğumuz DÜFAS, deniz altındaki tespit menzilini yaklaşık 4 kat artırdı. Dolayısıyla tam olarak oyun değiştirici teknoloji dediğimiz kahraman ordumuza yüksek değer üreten bir ürünü de bu sene bitirmiş olduk. TÜRKSAT 6A ise geçtiğimiz günlerde uzaydaki yörüngesinde görevine başladı. ASELSAN bunun içindeki askeri ve sivil faydalı haberleşme yüklerini tasarladı, üretti ve şu anda uzayın derinliklerinde görevine başladı. Böylece denizin derinliklerinden uzayın derinliklerine bütün alanlarda sistem üreten, geliştiren ve bunları kendi kullanıcılarına teslim edebilen bir pozisyona da 2024'te yükselmiş olduk. Bu anlayış, misyon ve heyecanla milletimizin, devletimizin desteğiyle 2025'te de oyun değiştirmeye, alanında lider ürünler çıkarmaya ve dünya çapında küresel bir şirket olarak daha fazla ülkede yer almaya devam edeceğiz."