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Savunma

Türkiye'ye talep yağıyor! TUSAŞ Genel Müdürü Kotil: Sipariş yetiştiremiyoruz

Ambargolarla durdurmaya çalıştıkları Türkiye, savunma sanayiindeki başarısını gün geçtikçe katlıyor. Hürkuş ve ANKA'ya sipariş yağdığı bildiriren TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Katıldığı canlı yayında, 'ANKA'dan ayda 5 adet yapıyoruz. Şu anda Türkiye, sipariş yetiştirememe problemi yaşıyor.' dedi.

14 Nisan 2023 Cuma 09:28 - Güncelleme:
Türkiye'ye talep yağıyor! TUSAŞ Genel Müdürü Kotil: Sipariş yetiştiremiyoruz
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından hayata geçirilen ANKA ve HÜRKUŞ, ihracat ataklarına devam ediyor.

Türkiye, savunma alanında başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor.

Hayata geçirilen ve dünyada adeta göğüs kabartan projeler, envantere giriyor.

Yerli ve milli imkanlarla üretilen silah sistemleri ve mühimmatlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savunma kabiliyetlerini artırıyor.

Öte yandan üretilen savunma araçlarının ihracatı da yapılmaya başlıyor.

HAVA FİLOSUNA YOĞUN İLGİ

ANKA İnsansız Hava Aracı ve Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı HÜRKUŞ projeleri de yurt dışından ilgi görmeye devam ediyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından yerli imkanlarla özgün olarak geliştirilen ANKA ve HÜRKUŞ, sergilendiği fuarlarda ilgi odağı oluyor.

Bu kapsamda Türkiye'nin hava filosunu güçlendiren projelerde ihracat atağı geldi.

"HÜRKUŞ'U 2 ÜLKEYE İHRAÇ ETTİK"

Konuya ilişkin açıklama TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil tarafından yapıldı. Kotil, Habertürk'te bilgilendirmelerde bulundu.

HÜRKUŞ için açıklama yapan Kotil, "Paramızı aldık, HÜRKUŞ'u 2 ülkeye ihraç ettik. 3'üncü ülke yolda. 2 tanesi 50 milyon Euro değerinde." ifadelerini kullandı.

"SİPARİŞLER YETİŞMİYOR"

ANKA için ise, "ANKA'dan ayda 5 adet yapıyoruz. Şu anda Türkiye, sipariş yetiştirememe problemi yaşıyor." bilgilerini aktardı.

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