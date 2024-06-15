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Savunma

Türkiye'ye verilmesi muhtemel Eurofighter için İHA'ları örnek gösterdi: Kapımızı çalar hale geldiler

Geliştirdiği insansız hava araçları (İHA) oldukça rağbet gören Türkiye, verilmesi muhtemel Eurofighter savaş uçakları için görüşmeleri sürdürüyor. Konuya ilişkin İHA örneğini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir dönem benzer süreci insansız hava araçlarında da yaşamıştık. O zaman da müttefiklerimizden bunları alamamıştık. Sonra ne oldu, insansız hava araçlarımızı en yüksek kalitede ürettik. Şimdi birçok ülke bunları alabilmek için Türkiye'nin kapısını çalar hale geldi.” dedi.

15 Haziran 2024 Cumartesi 15:12 - Güncelleme:
Türkiye'ye verilmesi muhtemel Eurofighter için İHA'ları örnek gösterdi: Kapımızı çalar hale geldiler
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya-İtalya ziyareti dönüşünde, Türkiye'ye verilmesi muhtemel Eurofighter jetleri hakkında açıklamalarda bulundu. Eurofighter meselesini İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'le de görüştüklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'nın artık yumuşadığını söyledi.

TÜRKİYE'YE VERİLMESİ MUHTEMEL EUROFİGHTER JETLERİ İÇİN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Erdoğan, Türkiye'ye bir zamanlar İHA'lar konusunda da zorluk çıkarıldığını ancak Türkiye'nin buna karşın kendi İHA'larını geliştirdiğini belirtti.

"Bu ziyaretinizde Eurofighter meselesi gündeme geldi mi? Almanya'nın bir blokajı var bunu aşmak mümkün olacak mı?" sorusunu cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu konuyu Sayın Sanchez'le görüştük. İspanya'nın biliyorsunuz eğitim uçakları önemli. Bu eğitim uçaklarından bize verebilme şansları veya kabiliyetleri var. Ama Almanya'yla temas noktasında bu konuda bize yardımcı olma durumunu kendilerine söyledim. Eurofighter'la ilgili böyle bir görüşme yapabileceğini ifade etti. Ama hepsinden öte bizim için şu anda Eurofighter önemli. Bu konuda Almanya'da artık yumuşadı. İlgili bakanlarımız muhataplarıyla gerekli görüşmeleri yapıyorlar, yapacaklar. Bizim temel yaklaşımımız bellidir: ihtiyaçlarımızı öncelikle NATO müttefiklerimizden karşılamak isteriz. Fakat sürecin sonunda olumsuz bir sonuç elde edilirse alternatifsiz de değiliz. KAAN'ımız artık kanatlandı. İlerleyen dönemlerde seri üretimin başlaması ve envantere giriş sürecinin tamamlanması sonrası bu konuda sıkıntımız da kalmayacak. Bir dönem benzer süreci insansız hava araçlarında da yaşamıştık. O zaman da müttefiklerimizden bunları alamamıştık. Sonra ne oldu, insansız hava araçlarımızı en yüksek kalitede ürettik. Şimdi birçok ülke bunları alabilmek için Türkiye'nin kapısını çalar hale geldi." dedi.

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