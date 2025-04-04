Birleşik Krallık merkezli Times Aerospace'te yer alan bir haber göre, Türk savunma sanayisinin önemli kuruluşlarından TUSAŞ, Brezilya merkezli havacılık ve uzay şirketi Embraer ile sivil ve askeri platformlarda ortak AR-GE ve üretim faaliyetleri için işbirliğine imza attı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, havacılık alanındaki iş birliği sürecini imzalanan anlaşmayla geliştirdiklerini söyledi. Bakan Kacır ayrıca açıklamasında Brezilya Devlet Başkan Yardımcısı ve Kalkınma Bakanı Geraldo Alckmin'in paylaşımını alıntıladı.

TUSAŞ İLE HAVACILIK DEVİ GÜCÜNÜ BİRLEŞTİRİYOR! TÜRK HAVACILIK TARİHİ İÇİN DÖNÜM NOKTASI

TUSAŞ ile Brezilya devinin Türkiye'de potansiyel endüstriyel işbirliklerini araştırmak üzere Mutabakat Muhtırası imzaladığı aktartıldı.

Embraer, kendi ürünlerine yönelik artan talebi karşılamak için dünya çapında yeni tedarikçiler ve ortaklar aradığını söyledi. Brezilya havacılık devi, TUSAŞ'ın metalik ve kompozit yapıların üretimi, montajı, gövdelerin, bileşenlerin, test ve üretim uçuşları, boyama işlemlerinin son montajı gibi çok sayıda konuda stratejik yeteneklerinden yararlanmayı hedefliyor.

Anlaşma TUSAŞ ile Embraer'in AR-GE'yi de kapsayan kapsamlı bir endüstriyel ortaklık potansiyelinin görüşüleceği işbirliği aşamasını ana hatlarıyla açıklıyor.

"TÜRK SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İÇİN DÖNÜM NOKTASI"

Brezilya devi ile yapılan anlaşma hakkında konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, "Bu muhtıra, Türk savunma ve havacılık sanayi için önemli bir dönüm noktasıdır. Embraer ile işbirliğimiz sayesinde teknolojik yeteneklerimizi daha da geliştirmeyi ve havacılığın geleceğini şekillendirmeyi hedefliyoruz. Güçlerimizi birleştirerek yalnızca bugünü inşa etmekle kalmıyor, aynı zamanda yarının havacılık ekosisteminin de temellerini atıyoruz." dedi.

"STRATEJİK HEDEFLERİMİZLE MÜKEMMEL BİR ŞEKİLDE ÖRTÜŞÜYOR" MESAJI

TUSAŞ ile imzalanan anlaşma ile istekli olduklarını dile getiren Embraer Başkanı ve CEO'su Francisco Gomes Neto ise "Embraer, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile bu önemli fırsatlardan heyecan duyuyor. Havacılık üretim ve montajındaki uzmanlıkları stratejik hedeflerimizle mükemmel bir şekilde örtüşüyor. Bu Mutabakat Muhtırası, yenilikçi çözümler keşfetme ve küresel ayak izimizi genişletme yolunda önemli bir adım teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.

"SİVİL VE ASKERİ PLATFORMLARDA ORTAK AR-GE VE ÜRETİM FAALİYETLERİNE ZEMİN OLUŞTURACAK"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, iki teknoloji devi arasındaki imzalanan işbirliğine ilişkin sosyal medya hesabı X'den açıklama yaptı.

Bakan Kacır, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda geçen yılın eylül ayında Brezilya'ya gerçekleştirdikleri ziyaretle ilerlettikleri havacılık alanındaki işbirliği sürecini imzalanan anlaşmayla geliştirdiklerini bildirdi.

Söz konusu ülkede düzenlenen LAAD 2025 Savunma Fuarı'nda TUSAŞ ve Embraer arasında mutabakat zaptı imzalandığını belirten Kacır, "Mutabakat zaptı, sivil ve askeri platformlarda ortak AR-GE ve üretim faaliyetlerine zemin oluşturacak. Türk havacılık sanayisinin küresel ölçekteki etkinliğini, uluslararası işbirlikleriyle güçlendirmeye kararlılıkla devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TUSAŞ da konuya dair açıklamasında, "Bu anlaşmayla ortak üretim faaliyetleriyle iki şirket arasındaki işbirliği güçlenecek. AR-GE ve mühendislik alanında yeni fırsatlar değerlendirilecek. Türk havacılığının küresel ölçekteki etkinliğini artırmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

BREZİLYA KALKINMA BAKANI ALCKMİN'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Brezilya Devlet Başkan Yardımcısı ve Kalkınma Bakanı Geraldo Alckmin de açıklamada bulundu.

Alckmin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Rio'da Latin Amerika'nın en büyük savunma ve güvenlik fuarı olan LAAD'ı ziyaret ettim. Brezilya Devlet Başkanımız Luiz Inacio Lula da Silva'nın başlattığı sanayi politikası olan NIB'in misyonlarından biri de ulusal savunma ve egemenliği güçlendirmektir. Ve bugün bu doğrultuda iyi bir ilerleme kaydettik. Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanı Luciana Santos ve Bakan José Múcio ile birlikte, Embraer ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii arasında uçak üretimi ve Türkiye'de pazarların açılmasını öngören mutabakat zaptının imzalanmasına katıldım." dedi.

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