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Savunma

Türkiye'yi tercih etmişlerdi... İlk teslimat gerçekleşti!

Yerli ve milli savunma sanayi konusunda birçok başarıya imza atan Roketsan, Bangladeş'e ilk TRG-300 KAPLAN Çok Namlulu Satıhtan Satha Füze Sistemi' teslimatını gerçekleştirdi.

30 Nisan 2021 Cuma 23:03 - Güncelleme: 30 Nisan 2021 Cuma 23:07
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Roketsan, Bangladeş'e söz verdiği tarihten önce TRG-300 KAPLAN Füze Sistemi teslimatını gerçekleştirdi. Söz konusu füze sistemi ile ilgili Bangladeş'ten gelen 40 personel ise eğitimlerini tamamlayıp ülkelerine döndü.

TRG-300 KAPLAN FÜZESİ'NİN ÖZELLİKLERİ

TRG-300 KAPLAN Füzesi, yüksek isabet ve tahrip gücü sayesinde 20 – 120 km menzildeki yüksek öncelikli hedefler üzerinde etkili ateş gücü yaratmaktadır.

KAPLAN Füzesi; ROKETSAN tarafından geliştirilen K+ Silah Sistemi ve Çok Maksatlı Roket Sistemi (ÇMRS) ile uygun arayüzlere sahip farklı tipteki platformlar üzerinden atılabilmektedir.

Uygun Hedefler

* Yüksek Doğrulukta Tespit Edilmiş Hedefler

* Topçu ve Hava Savunma Sistemleri

* Radar Mevzileri

* Toplanma Bölgeleri

* Lojistik Tesisler

* Komuta, Kontrol ve Haberleşme Sistemleri

* Yüksek Öncelikli Diğer Hedefler

Sistem Özellikleri

* Kanıtlanmış Muharebe Yeteneği

* 7/24 Her Türlü Hava ve Arazi Şartında Kullanım

* Atışa Hazır

* Yüksek Doğruluk

* Düşük İstenmeyen Etki

* Uzun Menzilli Hassas Vuruş Yeteneği

* Aldatma ve Karıştırmaya Karşı Çözümler

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