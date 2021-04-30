Türkiye'yi tercih etmişlerdi... İlk teslimat gerçekleşti!

Roketsan, Bangladeş'e söz verdiği tarihten önce TRG-300 KAPLAN Füze Sistemi teslimatını gerçekleştirdi. Söz konusu füze sistemi ile ilgili Bangladeş'ten gelen 40 personel ise eğitimlerini tamamlayıp ülkelerine döndü.
TRG-300 KAPLAN FÜZESİ'NİN ÖZELLİKLERİ
TRG-300 KAPLAN Füzesi, yüksek isabet ve tahrip gücü sayesinde 20 – 120 km menzildeki yüksek öncelikli hedefler üzerinde etkili ateş gücü yaratmaktadır.
KAPLAN Füzesi; ROKETSAN tarafından geliştirilen K+ Silah Sistemi ve Çok Maksatlı Roket Sistemi (ÇMRS) ile uygun arayüzlere sahip farklı tipteki platformlar üzerinden atılabilmektedir.
Uygun Hedefler
* Yüksek Doğrulukta Tespit Edilmiş Hedefler
* Topçu ve Hava Savunma Sistemleri
* Radar Mevzileri
* Toplanma Bölgeleri
* Lojistik Tesisler
* Komuta, Kontrol ve Haberleşme Sistemleri
* Yüksek Öncelikli Diğer Hedefler
Sistem Özellikleri
* Kanıtlanmış Muharebe Yeteneği
* 7/24 Her Türlü Hava ve Arazi Şartında Kullanım
* Atışa Hazır
* Yüksek Doğruluk
* Düşük İstenmeyen Etki
* Uzun Menzilli Hassas Vuruş Yeteneği
* Aldatma ve Karıştırmaya Karşı Çözümler