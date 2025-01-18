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Savunma

Türkiye'yi tercih ettiler: 200 adet M2HB QCB alacaklar

Brezilya, 200 adet M2HB Hızlı Değiştirilebilir Namlu (QCB) 12.7×99 mm ağır makineli tüfek tedarik etmek için Türk bir şirketle anlaştı. Anlaşmanın değerinin 3,1 milyon dolar olduğu belirtilirken söz konusu iş birliğinin Türkiye-Brezilya arasındaki en yüksek değere sahip savunma ihracatı olduğu bildirildi.

İbrahim IŞIK18 Ocak 2025 Cumartesi 21:46 - Güncelleme:
Türkiye'yi tercih ettiler: 200 adet M2HB QCB alacaklar
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Brezilya'daki bazı savunma kaynakları, hükümetin Türk bir şirketle ağır makineli tüfek üreticisi bir firma ile anlaştığını belirtti. Söz konusu anlaşmanın değerinin 3,1 milyon dolar olduğu belirtilirken, yetkililerin yakın zamanda Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

Anlaşma ile birlikte Türkiye'nin Latin Amerika'da küresel savunma endüstrisindeki büyüyen varlığını artıracağı öngörülüyor. Brezilya'nın da Türkiye'yi savunma anlamında seçmesi ise Türk savunma ekipmanlarına ve uzmanlığına olan artan talebin yansıması olarak görülüyor.

200 ADET M2HB QCB ALACAKLAR

Sözleşmenin detaylarına göre, Brezilya Türkiye'den 200 adet M2HB QCB 12.7 mm NATO standartlarında makineli tüfek tedarik edecek. Söz konu makineli tüfekler aynı zamanda tekerlekli zırhlı araçlarda kullanılabiliyor ve aynı zamanda uzaktan kumanda ile kontrol edilebiliyor.

Anlaşmanın tamamlanması ile Türkiye ile Brezilya arasında savunma ihracatı anlamında ilk ticaret yapılmış olacak. Bu anlaşmalar bölgede Türkiye'nin küresel savunma sektöründeki artan rolünü ortaya koyarken, gelecekteki yeni anlaşmalara da kapı aralayacak. Bölge ülkelerinin savunma anlamında Türk şirketlerini seçmesi ise kıtada Türkiye'nin etkisini daha da artırabilir.

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