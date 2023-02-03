Türkiye'yi tercih ettiler! Avrupa devi Bayraktar TB2'ye resmen talip oldu

Dünyada başarısıyla ve ürettiği teknolojilerle adından çokça söz ettiren Baykar'ın ürettiği Bayraktar TB2'ye Portekiz de talip oldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho ile düzenlediği basın toplantısında Bayraktar TB2'ler ile ilgili duyuru yaptı. Öte yandan Portekiz Bayraktar TB2'yi aldığı takdirde Avrupa'da bu sistemi alan ikinci ülke olacak.

BAYRAKTAR TB2 İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLADILAR



Çavuşoğlu düzenlediği ortak basın toplantısında, "Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho ile ticari ilişkilerden savunma sanayisine kadar birçok konuyu görüşme fırsatı bulduk. Şirketlerimiz de Portekiz'de önemli yatırımlar yapmaya başladı. Önemli bir denizcilik ülkesi olan Portekiz ile bu alandaki iş birliğimizi genişletmek istiyoruz. Geçen hafta Baykar firmamızı ziyaret ettik ve Baykar ile Portekiz arasında savunma sanayii alanında iş birliği görüşmelerinin başladığını öğrendim. Yani iki ülke ile özel sektör arasındaki bağları güçlendirmek istiyoruz." dedi.

Portekiz ile Türkiye'nin ticaret hacmine değinen Bakan Çavuşoğlu, "Portekiz ile ticaret hacmimiz 3 milyar dolara yaklaştı. Çok fazla potansiyel var. İşletmelerimiz de Portekiz'de önemli yatırımlar yapmaya başladı. Toplamda 1,6 milyar avro yatırım yapıldı. Portekizli şirketler ülkemize 764 milyon dolarlık yatırım yaptı ve bugün şirketlerimizi teşvik etme konusunda anlaştık." İfadelerini kullandı.

İKİNCİ AVRUPA ÜLKESİ OLACAK



Konu bağlamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Portekiz'in Bayraktar TB2'yi mi yoksa Bayraktar Akıncı'yı mı satın almak için Baykar ile görüştüğü konusunda yorum yapmadı. Portekiz, Baykar'ın Bayraktar TB2 sistemlerini satın alırsa Polonya'nın ardından bunu alan ikinci Avrupa ülkesi olacağı biliniyor. Portekiz, Akıncı sistemini satın almak için Baykar ile pazarlık halinde olursa, Portekiz bu sistemleri Avrupa'da ilk kullanan ülke olacak.

NATO müttefiki Polonya da dahil olmak üzere 28 ülke artık Bayraktar TB2'yi kullanıyor. Bu ülkelerden 19'u TB2'leri satın aldıklarını kamuoyuna duyururken, geri kalan 9'unun isimleri bilinmiyor. Potansiyel alıcılar arasında Suudi Arabistan, Kazakistan, Bosna-Hersek, Kosova, Macaristan, Letonya, Litvanya, El Salvador, Sırbistan, Slovakya, Malezya ve Endonezya yer alıyor. Bu ülkelerden bazılarının belirsiz sayıda ihracat almış olma olasılığı da vardır. Bayraktar AKINCI bugüne kadar beş ülkeye ihraç edildi. Azerbaycan, Pakistan ve Kırgızistan, Bayraktar Akıncı'nın bilinen kullanıcılarıdır.