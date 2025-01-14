Türkler ANKA-3 ile göklere hakim olacak! Türkiye'nin yeni silahı korku saldı

Yabancı basın, ANKA-3 insansız hava aracının ilk dahili faydalı yük mühimmatını başarıyla gerçekleştirdiğini bildirdi. Test, Aselsan'ın yerli üretim TOLUN güdümlü mühimmatının 20 bin fit yükseklikte ve 180 knot hızla konuşlandırılmasını içerdiği aktarıldı.

Keşif, gözetleme ve hassas saldırılar dahil olmak üzere çok rollü görevler için tasarlanan ANKA-3, radar kesitini azaltmayı amaçlayan uçan kanat tasarımına sahiptir ve bu sayede tartışmalı hava sahalarında operasyonlar için uygundur. Tek bir AI-322 motoruyla çalışan hava aracı, 450 knot maksimum hıza ulaşabilir ve 40 bin feet'e kadar irtifalarda çalışabilir. 6,5 tonluk maksimum kalkış ağırlığına sahip olan ANKA-3, SOM seyir füzeleri, küçük çaplı bombalar ve TOLUN mühimmatı gibi bin 200 kilograma kadar mühimmat taşıyabilir.

Yabancı basın, ANKA-3 programının önemli bir dönüm noktasına ulaştığını açıklayarak, hava aracının ilk uçuşunu 28 Aralık 2023'te gerçekleştirdiğini ve ilk canlı atış testini 20 Eylül 2024'te tamamladığını bildirdi. Aselsan ve Roketsan ile gerçekleştirilen bu testte, insansız hava aracı hedefini bir AF500 elektro-optik kamera ve Teber-82 güdüm kiti kullanarak vurduğu ifade edildi. Ayrıca haberde, ANKA-3'ün, KAAN savaş uçağı gibi gelişmiş araçlara "sadık kanat adamı" olacağının altı çizildi.

Haberde, ANKA-3'ün, Baykar üretimi AKINCI ve Kızılelma da dahil olmak üzere diğer Türk platformları ile tamamlayıcı olacağı ve önemli bir hava desteği sunacağı belirtildi. Özellikle AKINCI'ya, hassas vuruş yetenekleri için TOLUN ve TOLUN-IIR dahil olmak üzere çeşitli mühimmatların entegre edildiğinin altı çizilen haberde, Aselsan'ın bu mühimmatları geliştirmesinin, Türkiye'nin yabancı tedarikçilere olan bağımlılığını azaltırken yerli savunma yeteneklerini geliştirme stratejisini artırdığı belirtildi.

TOLUN'un daha önce, açıklanmayan bir müşteriye 36 milyon dolar karşılığında ihraç edildiği hatırlatılan haberde, testler sırasında TOLUN'un, yüksek irtifalardan atıldığında dahi hedeflerini vurduğu belirtildi.

ANKA-3'ün, aynı anda birden fazla mühimmatı taşıma ve atma kabiliyetiyle TOLUN'un vuruş potansiyelini artırarak, İHA'nın tek görevde birden fazla hedefi vurabilmesine imkan sağlandığı ve özellikle sert ve yumuşak hedeflere karşı hassas vuruşlarda modern çatışma alanlarında güçlü bir yetenek sunduğu ifade edildi.

Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk operasyonel ANKA-3'ünü 2025'in başlarında almasının beklendiği ifade edilen haberde, hava aracının şu anda prototip testlerinden geçtiği ve şu ana kadar iki prototip üretildiği ifade edildi. 2028'e kadar birden fazla ünitenin teslimatı planlanırken, bu programın, Türkiye'nin insansız sistemler filosunu genişletme ve küresel drone pazarındaki konumunu güçlendirme yönündeki daha geniş çabalarını yansıttığı aktarıldı. Haberde ayrıca, Türkiye'nin ANKA-3 ve mühimmatları da dahil olmak üzere insansız hava sistemlerinin, uluslararası müşterilerin ilgisini çekerek modern muharebe senaryolarındaki kullanışlılığını kanıtladığı vurgulandı.

Haberde son olarak, ANKA-3'ün Türkiye'nin gizli İHA'larının geliştirilmesinde bir adım ileriyi temsil ettiği, dahili yük dağıtımı, çok rollü işlevsellik ve gelecekteki yükseltmelere uygunluk gibi özellikler ile hava aracının şimdiden adından söz ettirmeye başladığı vurgulandı.