TUSAŞ üretimi milli savaş uçağı KAAN dünyada ilgi görmeye devam ediyor. Yabancı basın, KAAN'ın üretiminin, hava kuvvetlerini modernize etmek ve askeri sanayisini güçlendirmek isteyen Türkiye için stratejik bir dönüm noktasını temsil ettiğini vurguladı. KAAN'ın, Türk Hava Kuvvetleri'nin mevcut F-16 filosunun yerini almak üzere tasarlandığı ve dünyanın en iyi savaş uçaklarıyla rekabet etmeyi amaçlayan yeni teknolojilerle donatıldığı ifade edildi.

KAAN'ın yalnızca ulusal bir proje olmadığının altı çizilen haberde, Türkiye'nin askeri ortaklarına özel dikkat gösterilerek diğer ülkelere ihraç edilmesinin de amaçlandığı vurgulandı. Haberde Pakistan'a dikkat çekilerek, Ocak 2025'te, Pakistan-Türk Sanayi Fuarı'ndaki ortak çalışma grubunun 8. toplantısında yapılan görüşmelerde, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirme arzusuna dikkat çekildiği aktarıldı. 32 Türk ve Pakistan merkezli kurumun temsilcilerinin etkinliğe katıldığı ve KAAN'ın ortak üretimi noktasında önemli bir adım atıldığı ifade edildi.

STRATEJİK SONUÇLAR DOĞURACAK

Haberde, bu ortak üretim fabrikasının her iki ülke için de stratejik sonuçlar doğuracağı belirtilerek, Türkiye'nin savunma ve ihracat noktasında önemli bir avantaj elde ederek, düşük maliyetli savaş uçağı üretimini hızla geliştirebileceği aktarıldı. Pakistan için ise hava yeteneklerini önemli ölçüde geliştirebileceği ve yerel savunma sanayisini canlandırabilecek gelişmiş teknolojiye erişebileceği vurgulandı. Haberde, savaş uçağı üretimine ek olarak, diğer askeri ekipmanların ortak üretimi konusunda da görüşmeler yapıldığı ve bunun, her iki ülkenin stratejik alanlardaki özerkliğini daha da güçlendireceği dile getirildi. Bu iş birliğinin ayrıca, Pakistan'ın gelişmiş savaş uçaklarının tasarımı ve üretiminde becerilerini geliştirmesini ve yabancı tedarikçilere olan bağımlılığını azaltmasını sağlayarak önemli teknolojilere ulaşımını kolaylaştırabileceği dile getirildi.

"Bu iş birliğinin önemi teknik ve endüstriyel yönlerin ötesine geçiyor" denilen haberde, söz konusu adımın, halihazırda uzun bir askeri işbirliği geçmişine sahip olan iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri güçlendirmeye hizmet edeceği vurgulandı. Türkiye ve Pakistan'ın özellikle Güney Asya ve Orta Doğu'da ortak jeopolitik çıkarlara sahip oldukları ve bu savunma iş birliğinin, stratejik bağlarını sağlamlaştıracağı ifade edilerek, ortak fabrikanın kurulmasının, özellikle silahlanma alanında Batılı güçlere bir alternatif sunarak bölgesel dinamikler için de sonuçlar doğurabileceği aktarıldı. Türkiye'nin küresel sahnedeki etkisini artırmaya çalıştığı bir zamanda, bu projenin savunma sektöründe önemli bir oyuncu olma hırsını temsil ettiği dile getirildi.

UKRAYNA VE ÇİN DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

İki kardeş ülkenin ortaklığının savaş uçağı üretimiyle sınırlı kalmadığının altı çizilerek ayrıca, özellikle drone sektörü, hava savunma sistemleri ve iletişim teknolojileri olmak üzere savunma teknolojileri alanında diğer ortak girişimlerin de kapısını aralayacağı vurgulandı. Drone'lar ve gelişmiş savunma sistemleri konusunda uzmanlığı olan Türkiye'nin, bu teknolojileri Pakistan'a aktarabileceği ve böylece Pakistan'ın askeri yeteneklerinin daha da güçlenebileceği ifade edildi.

Söz konusu adımın ayrıca, Pakistan havacılık sanayisinin böylece JF-17 savaş uçaklarının ortak üretiminde Çin'e olan bağımlılığını çeşitlendirebileceği ifade edilerek, geçtiğimiz yıl Ukrayna'nın da bu projeye ilgi duyduğu ve Türkiye'den beşinci nesil KAAN savaş uçağı satın almayı planladığı aktarıldı.

KAAN üretimi için ortak bir fabrikanın kurulmasının Türkiye ve Pakistan arasındaki askeri iş birliğinde bir dönüm noktasını temsil edeceği aktarılan haberde, bu stratejik ortaklığın, savaş uçaklarının basit ortak üretiminin ötesine geçeceği ve her iki ulusun askeri özerkliğini güçlendirmeyi ve ortak teknolojik gelişmeyi teşvik etmeyi amaçlayan daha geniş bir projeye gidebileceğinin altı çizildi. Türkiye'nin savunma alanında bölgesel bir lider olarak kendini kanıtladığı aktarılan haberde, Pakistan ile bu işbirliğinin, Ankara'nın etkisini genişletme ve bölgenin jeopolitik istikrarına katkıda bulunma arzusunu gösterdiği belirtildi. Son olarak bu son adımın, gelecekteki ortak girişimlerin önünü açabileceği ve Güney Asya'daki askeri güç dengesini değiştirebileceği ifade edildi.