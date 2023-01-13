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Savunma

Türkler geliştirdi, Yunan'ı tir tir titretiyor! Mete Yarar: Çok korkuyorlar

Yunanistan'ın Türkiye karşısındaki çaresizliği günden güne artıyor. Terör ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Yunanistan'ın en çok korktuğu Türk silah sistemini açıkladı.

13 Ocak 2023 Cuma 12:25 - Güncelleme:
Türkler geliştirdi, Yunan'ı tir tir titretiyor! Mete Yarar: Çok korkuyorlar
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Terör ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Haber Global'e konuk oldu. Programda Türk savunma sanayisinin geliştirdiği teknolojiler anlatılırken, Mete Yarar Ege'de gerginlik halinde olduğumuz Yunanistan'ın en çok korktuğu Türk sistemini açıkladı.

Yarar, Türkiye'nin gelişen teknolojisinde Yunanlıları en çok tedirgin eden sistemin MİDLAS olduğunu söyledi. MİDLAS'ın bir dikine fırlatma sistemi olduğunu söyleyen Yarar, "Bu gemilerde, sabit yerlerde ve denizaltılarda kullanabileceğimiz bir sistem. Özelliği şu; bundan isterseniz hava savunma füzesi, isterseniz bir seyir füzesi her şeyi fırlatabiliyorsunuz." dedi.

Türkiye'nin İ sınıfı gemisinde bu sistemin kullanılacağını fakat ABD'nin ambargo koyduğunu belirten Yarar, "Ortak bir projeyle bu dikine fırlatma sistemi hayata geçirildi." ifadelerini kullandı. Yarar, bu sistemle birlikte Türkiye'nin sayısız füze fırlatma kapasitesine kavuşabileceğini söyleyerek bu sistemin Türk ordusu tarafından üretildiğini ekledi.

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