Türkler gizli silahları ile geliyor! Türkiye'nin yeni hava gücü korku saldı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen atış, ASELSAN'ın yerli ve milli üretimi TOLUN mühimmatıyla 20 bin feet irtifada 180 knot hızla gerçekleştirildi.

Söz konusu testi yakından takip eden yabancı basın ise ANKA 3 gizli insansız hava aracının uçuş testini başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğini ve bu test kapsamında, uçağın gövde içerisinden TOLUN mühimmatıyla atış gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bu başarılı testin Türkiye için önemli bir gelişimi temsil ettiği ifade edilen haberde, delta kanat yapısındaki ANKA 3 insansız hava aracının ilk uçuşunun 28 Aralık 2023'te gerçekleştirdiği belirtildi. Kısa sürede önemli yol kat edildiğinin altı çizilen haberde, ANKA 3'ün düşük gözlemlenebilirlik, yüksek hız ve önemli yük kapasitesi sunduğu belirtildi.

ANKA 3'ün, ASELSAN tarafından geliştirilen TOLUN mühimmatıyla donatıldığı ve TOLUN'un, 100 km menzile sahip, GPS ve atalet navigasyonuyla kontrol edilen güdümlü bir mühimmat olduğu aktarıldı.

Türklerin bu yeni gizli silahının atışı başarılı bir biçimde gerçekleştirdiğinin altı çizilen haberde, söz konusu testin Türkiye'nin savunma sektöründe bağımsızlık ve yenilikçilik vizyonunu yansıttığı vurgulandı. Haberde ayrıca, TUSAŞ'ın üstün çabaları ve ulusal mühendislik yetenekleri sayesinde Türkiye'nin havacılık ve uzay alanlarında iz bırakacağı ifade edildi.

Yaklaşık 7 ton kalkış ağırlığına sahip olan ANKA 3'ün turbofan motoru sayesinde 40.000 ft irtifada faaliyet yürütebileceği dile getirilen haberde, "Bu yeni silah 537mph (865km/s) hıza ulaşabiliyor. İHA keşif, gözetleme, istihbarat ve saldırı görevleri için tasarlanmış olup, radar kesit alanı ve dahili silah bölmeleri sayesinde dayanıklılığı artırıldı" ifadelerine yer verildi.