Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk savunma sanayisinin yeni gözdesi HİSAR-O hava ve füze savunma sisteminin, seri üretim atışlı testlerinden birini daha başarıyla tamamladığını dile getirdi.

HİSAR-O'nun uzun menzilli ve yüksek irtifadaki hedefleri engellemedeki olağanüstü hassasiyetine vurgu yapan yabancı basın, söz konusu testi, HİSAR-O'nun teknolojik olgunluğunu ve Türkiye'nin üretim süreçlerinin verimliliğini gösterdiğini bildirdi. ASELSAN ve ROKETSAN tarafından geliştirilen hava savunma füze sisteminin, yerel alt yüklenicilerle iş birliği yapılarak rekabetçi savunma sistemleri sunmada merkezi bir rol oynayacağı ifade edildi.

Haberde, HİSAR-O'nun uçak, helikopter, İHA, seyir füzesi ve havadan yere füzeler dahil olmak üzere çok çeşitli tehditlere karşı koymak üzere tasarlanmış orta menzilli bir hava savunma sistemi olduğu ve 25 km menzile sahip olduğu belirtildi. RF radar ve kızılötesi (IIR) güdümle donatılmış füzeleri kullanarak 15 km'yi aşan irtifalardaki hedefleri durdurabildiğinin altı çizilen haberde, konfigürasyonun bir ateş kontrol merkezi, bir radar, üç füze fırlatıcısı, bir elektro-optik sistem ve bir taşıma ve yeniden yükleme ünitesinden oluştuğu belirtildi.

Sistemin veri bağlantıları üzerinden orta seyir rehberliği ve kablolu veya kablosuz iletişimlerle etkinleştirilen uzaktan kumanda gibi gelişmiş teknolojileri bünyesinde barındırdığı aktarılan haberde, gelecekteki teknolojilerin entegrasyonuna izin veren açık bir mimari içinde çalışan Link 1, 11B ve 16 taktik veri bağlantılarıyla uyumlu olduğu ifade edildi.

HİSAR-O'yu geliştirme sürecinin sistematik bir yaklaşıma göre hareket ettiği dile getirilen haberde, tasarım ve kalifikasyon testlerinin ardından prototiplerin kullanıcı kabul testlerine tabi tutulacağı aktarıldı. Üretim hattı kalifikasyonu ve pilot üretim aşamaları, tasarımın büyük ölçekli üretim gereksinimleriyle uyumluluğunu garanti ettiği ve bu titiz süreçlerin riskleri azaltarak bütçelere ve zaman çizelgelerine uyumu garanti edeceği aktarıldı.

Amerikan Patriot veya Rus S-400 gibi sistemlerle karşılaştırıldığında HİSAR-O'nun, ara bir çözüm sunduğu ve 25 km menziliyle Patriot'tan (160 km) veya S-400'den (400 km) daha az kapsamlı ancak oldukça verimli olduğu dile getirildi. HİSAR-O'daki sistemin, S-400'ün daha karmaşık konuşlanma gereksinimlerinin aksine, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taktik ve operasyonel ihtiyaçlarına uygun hale getirildiği belirtildi.

HİSAR-O'nun seri üretimine geçilmesinin ise Türkiye'nin gelişmiş savunma sistemlerini bağımsız olarak geliştirme ve üretme yeteneğini artıracağı ve hava gücüne önemli katkı sağlayacağı ifade edildi. Haberde son olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin stratejik kabiliyetlerini güçlendirirken yabancı tedarikçilere olan bağımlılığı azaltan HİSAR-O'nun, ülkenin savunma özerkliğine önemli katkı sunacağı ve bu başarının, Türkiye'nin savunma sanayisinin küresel sahnede artan rekabet gücüne ivme kazandıracağı dile getirildi.