Türkler ölümcül bir silah geliştirdi! Kızılelma'da yeni aşama kabusları oldu

Haberde, Baykar tarafından geliştirilen Kızılelma'nın çeşitli savaş rollerini yerine getirmek üzere tasarlandığı ve dünya çapındaki silahlı kuvvetler için yeni çok yönlülük ve güç seviyesi sunduğu ifade edildi.

POTANSİYEL BİR OYUN DEĞİŞTİRİCİ

Kızılelma'nın, sıradan bir insansız hava aracı sistemi olmadığını aktaran yabancı basın, gelişmiş özelliklerinin Kızılelma'yı kendi liginde üst sıralara koyduğunu aktardı. Birçok drone öncelikli olarak keşif veya gözetleme için kullanılırken Kızılelma'nın hassas vuruşlar ve uzun menzilli operasyonlar gibi sofistike muharebe görevlerini yerine getirmek için tasarlandığı belirtilen haberde, bu özelliklerin onu modern savaş alanında potansiyel bir oyun değiştirici haline getirdiği ve özellikle hava güçlerini artırmaya çalışırken pilotlu görevlerle ilişkili riskleri en aza indirmeye çalışan ülkeler için önemli bir gelişmeyi teşkil ettiği bildirildi.

Kızılelma'nın uçuş performansına dikkat çekilen haberde, bu yeni hava aracının çeşitli hassas güdümlü mühimmat ve bombalar dahil olmak üzere 1,5 tona (1.500 kg) kadar yük taşıyabildiği duyuruldu. Yük kapasitesinin oldukça etkileyici olduğu belirtilen haberde, Kızılelma'nın taktik saldırılardan ağır mühimmat gerektiren stratejik görevlere kadar geniş bir operasyon yelpazesi için uygun hale getirildiği aktarıldı.

HAVADA UZUN SÜRE UÇUŞ YAPABİLİYOR

Kızılelma'nın muharebe yarıçapının 500 deniz mili (yaklaşık 926 kilometre) olduğu ifade edilen haberde, bu özelliğin ona düşman topraklarının derinliklerindeki hedeflere ulaşmak için önemli bir menzil sağladığı vurgulandı. 4 saatin üzerinde bir muharebe dayanıklılığına sahip olan Kızılelma'nın, uzun süreler boyunca faaliyette kalabildiği belirtildi.

Kızılelma'nın bir diğer dikkat çekici özelliğinin ise operasyonel irtifası olduğunun altı çizilen haberde, 25 bin feet'e (yaklaşık 7.620 metre) kadar irtifalara ulaşma kabiliyetiyle Kızılelma'nın genellikle insanlı savaş uçaklarının hakim olduğu hava sahasında faaliyet gösterebileceği aktarıldı. Bu yüksek irtifa kabiliyetinin Kızılelma'ya hem gözetleme hem de saldırı operasyonları için avantajlı bir konum sağlayarak hava üstünlüğü kazandırdığı ifade edildi.

HASSAS GÖREVLER İÇİN ETKİLİ BİR SİLAH

Baykar üretimi hava aracının, düşman sahasında doğrudan insan müdahalesine ihtiyaç duymadan çalışmasını sağlayan son teknoloji otonom uçuş yeteneklerine sahip olduğu dile getirilen haberde, otomatik kalkış, uçuş ve iniş yapabilme yeteneğinin çok yönlülüğünü artırdığı ve personele yönelik riski azalttığı belirtildi. Ayrıca, elektro-optik/kızılötesi kameralar ve radar sistemleri de dahil olmak üzere gelişmiş sensörlerinin, olumsuz hava koşullarında bile hassas hedefleme, gözetleme ve keşif görevleri gerçekleştirmesine olanak sağladığı ifade edildi.

Türkiye'nin Orta Doğu, Afrika ve Orta Asya'daki ülkelerle savunma bağlarını derinleştirmeye çalışırken, Kızılelma'nın bölge genelinde askeri yetenekleri geliştirmek için güçlü bir araç olduğu vurgulandı. Kızılelma'nın, özellikle aşırılıkçı gruplar veya yabancı müdahalelerden kaynaklanan güvenlik zorluklarıyla karşı karşıya kalan bölgelerde caydırıcılık ve savunma stratejilerinde önemli bir rol oynamasının beklendiği dile getirildi.

ÖLÜMCÜL BİR SİLAH

İnsansız sistemlerin giderek daha belirgin roller üstlendiği modern savaş alanında daha geniş bir eğilimin parçası olarak nitelendirilen Kızılelma'nın geleneksel savaş uçaklarının işletilmesi ve bakımı daha pahalı hale geldikçe insanlı uçakların fahiş maliyetleri olmadan askeri filolarını modernize etmek isteyen ülkeler için çekici bir alternatif sunduğu ifade edildi.

"Kızılelma, hava kuvvetlerini modernize etmek isteyen ülkeler için oyunun kurallarını değiştirecek bir silah olmaya hazır" denilen haberde son olarak, teknik özelliklerin hava aracını inanılmaz derecede çok yönlü ve ölümcül bir silah sistemi haline getirdiği belirtildi.

2026'DA 10'DAN FAZLA KIZILELMA HAVADA OLACAK

Öte yandan, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, geçen yıl, 2026 yılında 10'dan fazla Kızılelma'nın havada olacağını ifade ederek, "Kızılelma'nın seri üretimi başladı. Bir araç ürettik. 2026'da daha yüksek üretim hedefliyoruz, 10'un üzerinde" demişti.