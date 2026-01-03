''Türkler Tomahawk geliştiriyor'' endişesi! 2 ülke bunu konuşuyor

Komşu ülke Yunanistan ve Hindistan gibi çok sayıda ülke, Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarılı ilerleyişi ve teknolojilerini yakında takip etmeye devam ediyor. Son olarak Hindistan basınından Defense Mirror ve Yunan basınından Defence Point Türkiye'nin GEZGİN adından bir füze geliştirdiğini manşetlerine taşıdı.

"TÜRKİYE TOMAHAWK'A BENZER FÜZE GELİŞTİRİYOR"

"Türkiye, ABD'nin Tomahawk füzesine benzer uzun menzilli seyir füzesi geliştiriyor" başlıyla haber yayımlayan Hint basını TÜBİTAK-SAGE tarafından milli imkanlarla geliştirilen GEZGİN füzesini gündemine taşıdı. Hint basını haberinde, kara, hava ve deniz platformlarından fırlatılabilme yeteneğiyle dikkat çeken Türkiye'nin GEZGİN füzesini benzer rolü ve operasyonel konsepti nedeniyle sıklıkla ABD'nin Tomahawk füzesiyle karşılaştırıldığını aktardı.

Türkiye'nin uzun menzilli hassas vuruş kabiliyeti sağlamak üzere tasarlanan GEZGİN adlı yeni bir yerli seyir füzesi geliştirdiğini yazan Hint basını, füzenin; kara araçlarından, su üstü savaş gemilerinden ve denizaltılardan fırlatılabildiğine değindi.

DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTACAK

"GEZGİN'in Türkiye'nin uzun menzilli vuruş kabiliyetini güçlendirmesi ve yabancı sistemlere olan bağımlılığı azaltması bekleniyor" diyen Hint basını, füzenin geliştirme ve test çalışmalarının halen devam ettiğini belirtti.

Mayıs 2025'te Türkiye'nin Aksaz Deniz Üssü'nde GEZGİN füzesinin denizaltıdan fırlatma testini başarıyla tamamladığının altı çizilen haberde, söz konusu füzenin MİDLAS Ulusal Dikey Fırlatma Sistemi ile de entegrasyon çalışmalarının devam ettiği vurgulandı.

"MENZİLİ 1.600 KİLOMETREYE KADAR ÇIKIYOR"

Haberin son kısmında, "Resmi menzili açıklanmamış olsa da, çeşitli kaynaklar GEZGİN'in menzilinin 1.000 kilometrenin üzerinde olduğunu tahmin ediyor; bazı tahminler ise 1.400-1.600 kilometreye kadar çıkıyor. Bu füze, uzun mesafelerden hedefleri yüksek hassasiyetle vurmak üzere tasarlanmıştır." denildi

YUNAN BASINI TÜRK FÜZENİ KONUŞUYOR

Öte yandan komşu ülke Yunanistan basını da Türkiye'nin GEZGİN füzesini yakın takibe aldı. Hint basının haberine atıfta bulunan Atina basını, "GEZGİN: Türkiye kendi "Tomahawk füzesini" geliştiriyor..." başlığıyla haber yayınladı.

"TÜRKİYE'NİN KABİLİYETİNİ ARTIRACAK"

Türkiye'nin, uzun menzilli hassas vuruş kabiliyeti sağlamak üzere tasarlanan GEZGİN adlı yeni bir yerli seyir füzesi geliştirdiğini yazan Yunan basını, füzenin, kara araçlarından, su üstü savaş gemilerinden ve denizaltılardan fırlatılabildiğine dikkat çekti. Atina basını da Türkiye'nin yeni füzesinin ABD Tomahawk füzesiyle karıştırılabileceğine değinerek haberinde, "GEZGİN füzesinin Türkiye'nin uzun menzilli vuruş kabiliyetini artırması ve yabancı sistemlere olan bağımlılığını azaltması bekleniyor. Füzenin geliştirme ve test çalışmaları halen devam ediyor." İfadelerine yer verdi.

UZUN MESAFEDE YÜKSEK VURUŞ KABİLİYETİ

Füzenin menzil hakkında değerlendirmelerde bulunan Yunanistan basını, haberinin son bölümünde, "Menzili henüz açıklanmamış olsa da, çeşitli kaynaklar 1.000 kilometrenin üzerinde olduğunu tahmin ediyor; bazı tahminler ise 1.400 ila 1.600 kilometre arasında değişiyor. Füze, uzun mesafelerden hedefleri yüksek hassasiyetle vurmak üzere tasarlanmıştır." dedi.