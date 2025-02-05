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Savunma

Türklerin balistik füzesi düşmana fırsat vermeyecek! Tayfun dünyaya korku saldı

ROKETSAN tarafından geliştirilen ve şu ana kadarki en uzun menzilli Türk füzesi olan Tayfun'un yeni testi Rize'de gerçekleştirildi. Balistik füzenin 500 kilometreyi aşan menzile sahip olduğunu ifade eden yabancı basın, Türkiye'nin bu alanda kapasitesini iki katına çıkardığını bildirdi.

Haber Merkezi5 Şubat 2025 Çarşamba 21:40 - Güncelleme:
Türklerin balistik füzesi düşmana fırsat vermeyecek! Tayfun dünyaya korku saldı
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Savunma Sanayii Kurumu Başkanı Haluk Görgün, füzenin Karadeniz kıyısındaki Rize-Artvin Havaalanı'nda üçüncü test atışında 561 kilometre (350 mil) uzaklıktaki bir deniz hedefini vurduğunu açıkladı.

Önceki testlerin Ekim 2022 ve Mayıs 2023'te yapıldığını bildiren yabancı basın ise Tayfun'un uzun menzil kabiliyetini göz önünde bulundurarak son test sırasında 700 kilometre (434 mil) çapındaki hava ve deniz trafiğinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Test atışı ile füzenin gücünün dünyaya ilan edildiği belirtilen haberde, Türk füzesinin menzilinin iki katına ulaştığı ifade edildi.

'DERİN HEDEFLER' İÇİN TASARLANDI

Haberde, ROKETSAN tarafından geliştirilen Tayfun'un, gelişmiş güdüm sistemiyle donatılmış, yüksek hassasiyetli vuruş sağlayan 6,5 metre (21 ayak) uzunluğunda bir balistik füze olduğu vurgulandı.

Derin vuruş kabiliyeti, elektronik harp veya GPS kesintisi olan ortamlarda bile hedeflere müdahale edebileceği aktarılan haberde, 2.300 kilogram (5.070 pound) ağırlığındaki füzenin, hipersonik hızlara ulaşabildiği ve bu sayede gelişmiş düşman hava savunma sistemlerinden kaçabileceğinin altı çizildi.

SERİ ÜRETİM DETAYI

Tayfun'un, 280 kilometre (170 mil) menzile rahatlıkla ulaşabildiği ve şu anda maksimum 1.000 kilometre (621 mil) menzile ulaşacak şekilde modifiye edildiği belirtildi.

Haberde ayrıca füzenin şu ana kadar 800 kilometre (500 mil) menzile sahip olduğu ve önceden oluşturulmuş parçalanmış bir harp başlığı taşıdığı ifade edilirken, Tayfun'un, 2023 yılının ortasında yapılan ikinci başarılı testin ardından seri üretime girdiği aktarıldı.

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