Yabancı basında yer alan haberde, ANKA'nın, gözetleme, keşif ve saldırı operasyonları gibi birden fazla rol üstlenmek üzere tasarlandığı, orta irtifa ve uzun dayanıklılık sağladığı belirtildi.

Haberde ANKA'nın, 24 saatten uzun operasyonel dayanıklılığa ve 30 bin fitlik maksimum hizmet tavanına sahip olduğu, bu sayede tehditlerden kaçınırken geniş alanlarda uzun süre boyunca görev yapabileceği aktarıldı. Haberde, gerçek zamanlı veri iletimi için uydu iletişimi ile yüksek çözünürlüklü görüntüler sunan ANKA'nın zorlu ortamlarda gözetleme için etkili hale getirildiğinin altı çizildi. Ayrıca ANKA'nın, elektro-optik (EO) ve kızılötesi (IR) sensörler ile güdümlü mühimmatlar dahil olmak üzere bir dizi faydalı yük taşıyabildiği, L-UMTAS füzesinin eklenmesi ile saldırı yeteneklerini önemli ölçüde artırdığı aktarıldı. Son gelişme ile birlikte ANKA'nın hem zırhlı araçlara hem de statik hedeflere hassasiyetle vuruş sağlayarak Türk ordusunun operasyon bölgelerinde etkinliğini artıracağı vurgulandı.

HEDEFE KİLİTLENECEK

L-UMTAS'ın (Lazer güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi), sığınaklara, zırhlı araçlara ve personele karşı tanksavar ve zırh delici operasyonlar için tasarlanmış son teknoloji bir füze olduğu ifade edildi. Haberde füzenin, hem fırlatmadan önce (LOBL) hem de fırlatmadan sonra (LOAL) hedefleri kilitlenmesini sağlayan bir lazer güdüm sistemi ile donatıldığı ve hem sabit hem de hareketli hedeflere karşı hassas vuruşlar sağladığına dikkat çekildi. 8 kilometreye kadar menzile sahip olan L-UMTAS, ANKA'nın hedefleri etkisiz hale getirirken uzak mesafelerde kalmasını sağlayabilecek. Haberde, füzenin 37,5 kg ağırlığı ve tandem tanksavar harp başlığının onu modern zırhlılara karşı oldukça etkili hale getireceği vurgulandı.

L-UMTAS füzesinin ANKA'ya entegre edilmesi ile İHA'nın operasyonel çok yönlülüğünde önemli bir gelişmeyi temsil ettiği, gözetleme ve keşif platformu olarak değerini kanıtlamış olan ANKA'nın, artık gerçek vuruş yeteneklerine kavuştuğu ifade edildi. Hem zırhlı hem de statik hedeflere yüksek hassasiyetle müdahale etme yeteneğiyle ANKA'nın bir "tank avcısı" konumuna yükseldiği ifade edilen haberde, uydu kontrolü, uzun menzilli hassas hedefleme ve çeşitli muharebe koşullarında hayatta kalma kombinasyonunun, ANKA'yı hem gözetleme hem de yakın destek operasyonlarında zorlu bir varlık haline getirdiği aktarıldı.

KÜRESEL SAVUNMA SANAYİ OYUNCULARI TEDİRGİN OLACAK

Söz konusu gelişmenin Türkiye'nin küresel savunma pazarındaki büyüyen etkisinin bir kanıtı olduğu ifade edilerek, bu tür gelişmiş hava araçlarının, küresel piyasada rekabeti alt üst edebileceği vurgulandı. L-UMTAS füzesinin ANKA'ya entegre edilmesi, tanksavar ve hassas vuruş görevleri için etkili, düşük maliyetli platformlar arayan diğer ülkelerin dikkatini çekeceği belirtilen haberde, hava araçları teknolojisine dünya çapında talep artmaya devam ederken, Türkiye'nin böylesine yetenekli bir sistemi sunma kabiliyetinin, küresel savunma ortaklıklarını tedirgin edebileceği ifade edildi.

Haberde ayrıca, ANKA'nın L-UMTAS füzesiyle donatılmasının hem TUSAŞ hem de Roketsan ve Türkiye'nin savunma sanayisi için bir dönüm noktasını temsil ettiği, hava aracının yeteneklerini önemli ölçüde artırarak onu kara tabanlı zırhlı tehditlere karşı hassas vuruşlar için güçlü bir araca dönüştürdüğü aktarıldı.