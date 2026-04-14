14 Nisan 2026 Salı / 27 Sevval 1447
Türkiye'nin torpidoları Londra'da görücüye çıktı: AKYA ve ORKA müttefiklerin gözünü kamaştırdı

ROKETSAN, su altı savunma teknolojilerinin kalbi Londra'da düzenlenen UDT 2026 fuarında, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen AKYA Ağır Sınıf ve ORKA Hafif Sınıf torpidolarıyla gövde gösterisi yaptı. Denizlerin altındaki mutlak hakimiyetimizi tescilleyen bu ölümcül güçler, küresel savunma devlerinin vitrine çıktığı dev organizasyonda müttefik orduların en büyük ilgi odağı oldu.

AA14 Nisan 2026 Salı 17:16
ROKETSAN, Deniz Altı Savunma Teknolojisi Konferansı ve Fuarı (UDT) kapsamında ORKA Yeni Nesil Hafif Sınıf Torpido ve AKYA Yeni Nesil Ağır Sınıf Torpido sistemlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, su altı savunma sistemleri ve teknolojileri alanında dünyanın önde gelen etkinliklerinden biri olan UDT 2026, İngiltere'nin başkenti Londra'da kapılarını açtı.

Dünyanın dört bir yanından binlerce sektör profesyoneli ve askeri temsilcinin bir araya geldiği etkinlikte, işbirliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Yeni nesil hafif torpido sistemi ORKA

ROKETSAN da fuar kapsamında ORKA Yeni Nesil Hafif Sınıf Torpido ve AKYA Yeni Nesil Ağır Sınıf Torpido sistemlerini sergiliyor.

Yeni nesil ağır sınıf torpido sistemi AKYA

Açıklamada görüşlerine yer verilen ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, UDT 2026'nın stratejik önemine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Londra'da düzenlenen bu önemli buluşma, savunma teknolojilerinin farklı ancak birbirini tamamlayan alanlarında küresel paydaşlarla bir araya gelmemiz açısından büyük önem taşıyor. Bu etkinlik, stratejik işbirlikleri geliştirmeyi hedeflediğimiz, teknoloji transferi ve ortak üretim fırsatlarını değerlendirdiğimiz önemli temas noktaları oluyor. Avrupa başta olmak üzere farklı coğrafyalardan katılım sağlayan karar vericilerle gerçekleştireceğimiz görüşmelerin, küresel ölçekteki iş ağımızı daha da güçlendireceğine inanıyoruz. ROKETSAN olarak amacımız, yenilikçi, güvenilir ve sahada kendini kanıtlamış çözümlerimizle müttefik ve dost ülkelerin savunma kapasitelerine katkı sağlamak ve sürdürülebilir, uzun vadeli ortaklıklar tesis etmektir."

