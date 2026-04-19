İşgalci İsrail basını, Türkiye'nin yerli ve milli füze programında ulaştığı devasa boyutu korku dolu bir analizle manşetlerine taşıdı. Maariv gazetesi, Ankara'nın 1.000 kilometre menzile yaklaşan yeni nesil füze kapasitesinin bölgedeki tüm askeri dengeleri Türkiye lehine değiştireceğini yazdı.

"1.000 KİLOMETRELİK TEHDİT" KAPIDA

İsrail basınında geniş yankı uyandıran analizde, Türkiye'nin balistik ve seyir füzesi projelerinde yakaladığı baş döndürücü ivme "1.000 kilometrelik tehdit" başlığıyla verildi. Haberde, Türkiye'nin artık savunma alanında dışa bağımlılığı minimize ettiği ve bağımsız bir savunma ekosistemi kurarak Orta Doğu'da tek başına oyun kurucu haline geldiği vurgulandı.

TAYFUN, GEZGİN VE SİPER: ÇELİK KUBBE'YE TÜRK RAKİP

Başkan Erdoğan'ın savunma sanayii hamlelerine dikkat çekilen analizde; Tayfun balistik füzesi, Kara Atmaca seyir füzesi ve Siper hava savunma sistemlerinin Türkiye'nin çok katmanlı operasyonel gücünü zirveye taşıdığı belirtildi. Özellikle 1.000 kilometreyi aşan menziliyle planlanan "Gezgin" projesinin, İsrail'in güvenlik mimarisi için ciddi bir endişe kaynağı olduğu ifade edildi.

MENZİL ARTIYOR, HASSASİYET KORUNUYOR

Haberde, Türk füze teknolojisinin Yıldırım ve Bora'dan Tayfun ailesine uzanan gelişim süreci hayranlık ve korkuyla aktarıldı. Tayfun'un 500 kilometreyi aşan mevcut menzilinin kısa sürede 800 kilometre ve üzerine çıkacağı, "Tayfun Blok 4" versiyonuyla ise 1.000 kilometre hedefinin gerçeğe dönüşeceği belirtildi. İsrail basını, menzil artarken vuruş hassasiyetinin milimetrik düzeyde korunmasının Türk mühendisliğinin ulaştığı gücü gösterdiğini itiraf etti.

BÖLGESEL DENKLEM YENİDEN YAZILIYOR

Analiz şu çarpıcı tespitle son buldu: Türkiye'nin yerli füzeleri, insansız sistemleri ve elektronik harp kapasitesi, Ankara'nın bölgesel gucünü "bağımsız" ve "caydırıcı" bir noktaya taşıdı. İsrail için bu gelişim, bölgedeki askeri üstünlüğün Türkiye'ye geçmesi anlamına geliyor.