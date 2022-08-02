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TUSAŞ dünyaya fark attı! MMU için hayati hamle

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Milli Muharip Uçak (MMU) başta olmak üzere, geliştirilen diğer özgün platformlar için ihtiyaç duyulan radar kesit alanı testlerinin yapılacağı bir tesis kuracak. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Bu kapsamda yakın zamanda inşaatına başlayacağımız radar kesit alanı, barındırdığı teknolojiyle dünyanın bu alandaki en gelişmiş tesislerinden biri olacak. Milli Muharip Uçak (MMU) platformumuz için önemli bir testi daha böylece milli kaynaklarla ülkemizde gerçekleştireceğiz. Ülkemizin bağımsız havacılık ekosistemine katkı sağlamayı sürdüreceğiz.' dedi.

AA2 Ağustos 2022 Salı 09:58 - Güncelleme:
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TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, sahip olduğu kapasite ve kabiliyetle Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise beşinci büyük radar kesit alanı test tesisi olacak tesis, 2024'ün ikinci çeyreğinde faaliyete başlayacak.

DÜNYANIN EN MODERN TESİSLERİNDEN BİRİ OLACAK

Milli Muharip Uçak'ın radardaki görünürlük durumunu ve boyutunu tespit etmek için tasarlanan tesis, son teknoloji altyapısıyla dünyanın bu alandaki en modern tesislerinden biri olacak.

Platformun tasarım çalışmalarına katkı sağlayacak tesis, elektromanyetik dalgalar olan radar sinyallerini yansıtma miktarını da tespit edecek. Böylece gerçekleştirilen testler neticesinde Milli Muharip Uçak'ın radarda düşük görünürlük özelliği doğrulanacak.

TUSAŞ GENEL MÜDÜRÜ KOTİL: MMU İÇİN ÖNEMLİ BİR TESTİ DAHA MİLLİ KAYNAKLARLA ÜLKEMİZDE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, havacılık alanında Türkiye'yi dışa bağımlılıktan kurtaracak büyük yatırımlara imza atmayı sürdürdüklerini belirtti. Kotil, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda yakın zamanda inşaatına başlayacağımız radar kesit alanı, barındırdığı teknolojiyle dünyanın bu alandaki en gelişmiş tesislerinden biri olacak. Milli Muharip Uçak platformumuz için önemli bir testi daha böylece milli kaynaklarla ülkemizde gerçekleştireceğiz. Ülkemizin bağımsız havacılık ekosistemine katkı sağlamayı sürdüreceğiz."

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