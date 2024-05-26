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Savunma

TUSAŞ Genel Müdürü Kotil: 2028'de KAAN'ın üzerinde Türk motoru olacak

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Kotil, 2028 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile Hava Kuvvetlerine 20 tane KAAN teslim edileceğini belirterek, 'Ondan sonra 8 tane daha yapıyoruz. Sonra 1 tane daha yapıyoruz. O 1 tanenin üzerinde 2028 yılında Türk motoru olacak' dedi.

IHA26 Mayıs 2024 Pazar 08:09 - Güncelleme:
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil: 2028'de KAAN'ın üzerinde Türk motoru olacak
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TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, milli muharip uçağı KAAN'ın son durumunu anlattı.

2028'İ İŞARET EDEN TUSAŞ GENEL MÜDÜRÜ KOTİL'DEN "KAAN" MÜJDESİ!

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) Bilim Kültür Sanat Haftası kapsamında 2'nci kez düzenlenen "Türkiye'nin Havacılık Vizyonu" programına katılan ve etkinlikte öğrencilere Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile ilgili bilgiler veren Temel Kotil, "Cumhurbaşkanımızın talimatı 2028 yılında 20 tane Hava Kuvvetlerine teslim ediyoruz. Ondan sonra 8 tane daha yapıyoruz. Sonra 1 tane daha yapıyoruz. O 1 tanenin üzerinde 2028 yılında Türk motoru olacak. Onun için yapıyoruz. Türk motoru da yapılıyor. Bizim gencimiz 10 numara. İsterseniz başarırsınız" şeklinde konuştu.

"HİÇBİR ŞEY KOLAY DEĞİL"

8 yıldır TUSAŞ'da olduğunu kaydeden Kotil, "Hiçbir şey kolay değil. Türkiye'nin en büyük problemi alt sistemlerin yokluğu. Motor, iniş takımları, yakıt pompaları bunları hep dışarıdan almanız gerekiyor. Gökbey'in transmisyonu ilk başında bir Alman şirkete yaptırıyorduk. Bir türlü yapmıyor. Parası verdik. 2 defa oraya gittim. Çelik malzeme kullanılıyor. Amerikan geliyor ve Alman gümrüğüne geldi. Amerikan'dan yola çıkarabildik Almanya gümrüğünden çıkmıyor. Darlandım. Şirketin genel müdürüne dedim ki sen bana alüminyumdan yap, bu hesabı kapatalım. Allah nasip etti kendimiz bitirdik. Gökbey 2018'de kendi uçuşunu yapınca şirket gönderdi. Böyle oluyor. Bunu gördük. Bütün alt sistemleri biz yapmak zorundayız" diye konuştu.

"YOLCU UÇAĞI PROJESİ YOK"

Boeing ve Airbus'a parça yaptıklarını dile getiren Kotil, "Ama bu yolcu uçağı 5 milyar dolarlık bir yatırım gerektirir. Projelerimizin bitmesine engel olur. En büyük hayalimiz 2028 yılında 20 tane Hava Kuvvetlerine KAAN vermek. Bu uçağın F16'ın üzerinde en azından rafale karşılayacak kadar iyi olmasını sağlamak. Böyle bir şirketin bir tane daha proje başlatmaması lazım. Bizim TUSAŞ'ın Kaan, Hürjet, Hürkuş, Anka3, dördü de gelecek şimdi Kaan'ın ona ihtiyacı var. Anka2, Anka1 ondan sonra Atak, Atak2, Gökbey ve Gökbey'in ağabeyi ve 2 tane uydu yeter. Bütün enerjileri biz oraya yoğunlaştırıyoruz. Dolayısıyla şuanda yolcu uçağı yok. Ama devlet büyüklerimiz karar verirler bizde imkan buluruz" ifadelerini kullandı.

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