TUSAŞ Genel Müdürü Kotil: Havanızı korumak istiyorsanız bu uçağa ihtiyacınız var

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Hürjet ve Atak-2'nin "mock-up"ları SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda sergilendi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atak helikopteri için İtalyanlarla yapılan çalışmanın ardından şirketin özgün helikopter çalışmalarının Gökbey ile başladığını söyledi.

"GÖKBEY'İN İLK UÇUŞUNDA AĞLAMIŞTIK ATAK-2 DE AĞLATACAK İNŞALLAH"

Atak-2'nin bu özgün çabaların devamı olduğunu vurgulayan Kotil, tüm bunları yaparken uçuş kontrol sistemleri, aviyonikler, dişli kutuları ve diğer alt sistemleri geliştirdiklerini dile getirdi.

Kotil, bu çalışmalar dolayısıyla bir sonraki helikopter projesinin daha kolay hayata geçirilebildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"En zor helikopterimiz Gökbey'di. Gökbey'in ilk uçuşunda ağlamıştık, Atak-2 de ağlatacak inşallah. Bunlar güzel ağlamalar, gün sayıyor, 2023'ün ilk çeyreğinde uçuracağız. Atak, 5 tonluk bir helikopterdi, Atak-2 10 tonluk bir helikopter. Tümüyle biz geliştirdik. 1 tondan fazla mühimmat olacak üzerinde. Tüm sofistike elektronik savaş sistemleri, düşmanı izleyen, uzaktan vuran sistemler yer alacak.

Kendi klasında dünyada birinci olmasını istiyoruz. En iyi helikopter ABD yapımı 'Apache' derler. Sonradan yapılanlar öncekileri geçer. Biz de geçmeyi bekliyoruz. 2025'te Kara Kuvvetlerimize ilk teslimatı yapacağız. İlk uçuştan sonra sertifikasyon ve teslimat olacak. İmalatına devam ediyoruz ama dijital olarak 5 yıldır çalışıyoruz, helikopter fiziksel olarak ise 5 ayda ortaya çıkıyor."

- "ARKADAŞLARIMIZ KARINCA GİBİ ÇALIŞIYOR"

Hürjet'tin de üretim çalışmalarının sürdüğünü aktaran Kotil, bunun yanında buz dağının görünmeyen kısmında da tasarım çalışmaları, rüzgar tüneli, demir kuş, simülatör, yakıt test altyapısı gibi yatırımlar bulunduğunu vurguladı.

Kotil, Hürjet Projesi kapsamında 2 prototip uçak üretimi gerçekleştirdiklerini anlatarak, "Uçaklardan birini mekanik testte kullanacağız, mukavemeti yerinde mi diye bakacağız. Diğerini uçuracağız. Hava Kuvvetlerimize 16 tane teslim edeceğiz." diye konuştu.

"Uçak yapmanın, daracık odalara koca koca sistemler yerleştirmek" anlamına geldiğini belirten Kotil, "Arkadaşlarımız karınca gibi çalışıyor. Hürjet, Atak-2, Milli Muharip Uçak ile 100. yılımıza çok gür sesle gireceğiz." dedi.

- 2028'DE YERLİ MOTOR HEDEFİ

Kotil, tüm projelerin önemli olduğunu ancak Milli Muharip Uçağın ülkenin kaderini etkileyecek bir sistem niteliği taşıdığını söyledi.

"Havanızı korumak istiyorsanız bu uçağa ihtiyacınız var" diyen Kotil, uçağın imalatının devam ettiğini bildirdi.

Kotil, uçak gövdelerinin bölge bölge yapıldığını ve birleştirmelerin başlayacağı bilgisini paylaşarak, "Bugünlerde gövde birleştirmeleri başlayacak. Gelecek ay iniş takımları üzerine konulacak, motorunu koyacağız. Yılbaşı itibarıyla testlerine başlarız. 18 Mart 2023'te motorunu çalıştıracağız." ifadelerini kullandı.

Milli Muharip Uçağın motorunu yerli olarak geliştirmek için Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne ait TR Motor'un çalışmalar yaptığını söyleyen Kotil, şunları kaydetti:

"Orada 200'den fazla mühendis bir araya geldi, 1000'e doğru gidiyor. Çok güzel bir ekip oluştu. Hedef, 2028'de teslim edeceğimiz Milli Muharip Uçağın Türk motoruyla teslim edilmesi. Savunma Sanayii Başkanlığı tarafında kontrat ihalesi henüz bitmedi. TR Motor da seçilmiş değil ama biz öz kaynağımızla yol alıyoruz."

Kotil, Türkiye'nin savunma sanayisinde dünyaya kendisini anlatmayı başardığını vurgulayarak, "Artık ürün yetiştirme gayretindeyiz. Birçok kontrat imzalanıyor. Türkiye, algı olarak da reel olarak da oldukça iyi bir noktada. Türkiye ülkesini korumada, dünyaya satmada, insan yetiştirmede devrim yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.