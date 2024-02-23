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Savunma

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil: KAAN, F-22 ve F-35'ten üst teknoloji

Milli Muharip Uçak KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirerek Türkiye'ye tarihi bir gururu yaşattı. Katıldığı yayında açıklamalarda bulunan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, 'KAAN, F-22 ve F-35'ten üst teknoloji. Zorun zorunu yaptık. Teknolojiyi seçerken F-22 ve F-35'ten daha üst teknolojiyi seçtik.' dedi.

23 Şubat 2024 Cuma 09:18 - Güncelleme:
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil: KAAN, F-22 ve F-35'ten üst teknoloji
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden KAAN, ilk uçuşunu yaptı.

Milli muharip uçak KAAN, ilk uçuşunda 13 dakika havada kalarak 8000 feet irtifada 230 knot hıza ulaştı.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, milli savaş uçağı KAAN'ın uçuşunun ardından TRT Haber'de açıklamalarda bulundu.

Kotil, "İlk uçuş çok önemliydi. 25 ton bir cihaz. İçinde yok yok aslında. Bilgisayarı, hidrolik sistemi, güç dağıtım sistemi." diye konuştu.

"KAAN, F-22 VE F-35'TEN ÜST TEKNOLOJİ"

Kotil, "Zorun zorunu yaptık. Teknolojiyi seçerken F-22 ve F-35'ten daha üst teknolojiyi seçtik." dedi.

"KAAN, F-22 ve F-35'ten üst teknoloji" ifadelerini kullanan Kotil, "5. Nesil uçak yapabilen 4 ülkeden biriyiz." diye konuştu.

Temel Kotil, KAAN'ın Türkiye'nin şimdiye kadar yaptığı en komplike savaş cihazı olduğunu vurguladı, "KAAN, var olan bütün uçaklarla savaşabilecek seviyede." ifadelerini kullandı.

Kotil, KAAN için 17 bin TUSAŞ çalışanının büyük emek verdiğini söyledi.

Temel Kotil, "Uçağı 2028'de teslim etmeyi planlıyoruz. KAAN, dünyada bu kadar kısa sürede yapılan en başarılı proje." dedi.

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