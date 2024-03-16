TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'den heyecan veren KAAN açıklaması: Gerçekten devrim bu...

Kotil, "Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 2010'da başlayan bir proje bu ve Allah nasip etti. Şubat 21'de de uçtu. Bu önemliydi özellikle Amerikan medyası işi çok iyi irdeledi, F-22 ile karşılaştıran tablolar ortaya koydu. Bu 5'inci nesil bir savaş uçağı. Ruslarda var. Çin'de var. Bir de Amerikalılarda F-22 ve F-35 var. Amerikalılar iki uçak yaptılar. F-22 daha çok havada hava hedefleri vurmak için, F-35 de daha çok havadan kara hedeflerini vurmak için. Rusya ve Çin de tek uçakla buna cevap verdi. Türkiye de KAAN'la da cevap veriyor. Bizim uçağımız biraz F-22'ye doğru kaymış durumda. İlk uçuşu önemliydi çünkü kocaman 20 ton, Allah nasip etti, havada kaldı. Şu anda çalışmalar devam ediyor." dedi.
Kotil, "Sayın Cumhurbaşkanımız da kendi ifade etti; 20 uçak 2028 itibarı ile Hava Kuvvetlerine teslimatı planlanıyor. Biz o planın arkasını dolduracağız. Gerçekten devrim bu. Çünkü koca bir uçak iki tane F-16 motoru var. Üzerindeki bütün sistemler fiber optik ve aklınıza ne geliyorsa. Türklerin yaptığı tümüyle dijital en komplike cihaz. Allah nasip etti, planlandığı gibi çalıştı, demek ki, bu oluyormuş" diye konuştu.