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Savunma

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'den heyecan veren KAAN açıklaması: Gerçekten devrim bu...

Türkiye'nin milli gururu TUSAŞ üretimi Milli Muharip Uçak KAAN'ın ilk başarılı uçuşu dünyada ve ülkede konuşulmaya devam ediyor. Son olarak Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçak KAAN ile ilgili, 'İlk uçuşu önemliydi. Şu anda çalışmalar devam ediyor. 20 uçak 2028 itibari ile Hava Kuvvetlerine teslimatı planlanıyor. Gerçekten devrim bu' dedi.

DHA16 Mart 2024 Cumartesi 16:56 - Güncelleme:
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'den heyecan veren KAAN açıklaması: Gerçekten devrim bu...
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Rize Belediyesi tarafından organize edilen Türkiye Havacılık Vizyonu programına katılan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, katılımcılara sunum yaptı. Program öncesi konuşan Kotil, Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'ın teslimatı için çalıştıklarını dile getirdi.

TEMEL KOTİL'DEN HEYECAN VEREN KAAN AÇIKLAMASI

Kotil, "Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 2010'da başlayan bir proje bu ve Allah nasip etti. Şubat 21'de de uçtu. Bu önemliydi özellikle Amerikan medyası işi çok iyi irdeledi, F-22 ile karşılaştıran tablolar ortaya koydu. Bu 5'inci nesil bir savaş uçağı. Ruslarda var. Çin'de var. Bir de Amerikalılarda F-22 ve F-35 var. Amerikalılar iki uçak yaptılar. F-22 daha çok havada hava hedefleri vurmak için, F-35 de daha çok havadan kara hedeflerini vurmak için. Rusya ve Çin de tek uçakla buna cevap verdi. Türkiye de KAAN'la da cevap veriyor. Bizim uçağımız biraz F-22'ye doğru kaymış durumda. İlk uçuşu önemliydi çünkü kocaman 20 ton, Allah nasip etti, havada kaldı. Şu anda çalışmalar devam ediyor." dedi.

"GERÇEKTEN DEVRİM BU"

Kotil, "Sayın Cumhurbaşkanımız da kendi ifade etti; 20 uçak 2028 itibarı ile Hava Kuvvetlerine teslimatı planlanıyor. Biz o planın arkasını dolduracağız. Gerçekten devrim bu. Çünkü koca bir uçak iki tane F-16 motoru var. Üzerindeki bütün sistemler fiber optik ve aklınıza ne geliyorsa. Türklerin yaptığı tümüyle dijital en komplike cihaz. Allah nasip etti, planlandığı gibi çalıştı, demek ki, bu oluyormuş" diye konuştu.

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