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Savunma

TUSAŞ heyecanlandırdı! ANKA III ilk atışta başardı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) geliştirdiği ANKA III, ilk atış testini başarıyla tamamladı. TUSAŞ'tan yapılan açıklamada, ANKA III'ün 12. sortide hedefi 12'den vurduğu bildirildi.

20 Eylül 2024 Cuma 10:36 - Güncelleme:
TUSAŞ heyecanlandırdı! ANKA III ilk atışta başardı
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TUSAŞ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ANKA III'ün ilk atış testini başarıyla tamamladığını bildirdi.

TUSAŞ HEYECANLANDIRDI! ANKA III İLK ATIŞTA BAŞARDI

TUSAŞ'ın yapılan açıklamada, "12. sortide hedefi 12'den vurdu. Göğün kahramanı ANKA III, ilk atışını zaferle taçlandırdı. Türk savunma sanayiinin gururu olan millî mühendislik harikası insansız savaş uçağımız ANKA III ilk atış testini başarıyla tamamladı." ifadeleri kullanıldı.

ANKA III'ün atışta kullandığı mühimmat ve teknolojiler hakkında bilgi veren TUSAŞ bilgilendirmesinde, "ASELSAN AF500 Elektro Optik kamera takılı ANKA III'ün yaptığı test, ROKETSAN tarafından geliştirilen Teber-82 Güdüm Kiti kullanılarak gerçekleştirildi. ANKA III'ün testlerde gösterdiği üstün performans, ülkemizin operasyonel yetenekleri ve savunma kapasitesine gelecekte büyük katkı sunacağının göstergesidir. Türkiye Yüzyılı'nda hızla gelişen savunma sanayiimize gece gündüz demeden hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

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