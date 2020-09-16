İSTANBUL 27°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Eylül 2020 Çarşamba / 28 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5144
  • EURO
    8,8701
  • ALTIN
    472.939
  • BIST100
    1107.11
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • TUSAŞ sektörde ilerlemeye devam ediyor! 10 basamak birden yükseldi
Savunma

TUSAŞ sektörde ilerlemeye devam ediyor! 10 basamak birden yükseldi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), küresel havacılık sektörünün prestijli yayını olarak kabul edilen 'Flight International - En İyi 100 Havacılık Şirketi' listesinde 10 basamak birden yükselerek 42. sıraya yerleşti.

16 Eylül 2020 Çarşamba 22:18 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 22:18
ABONE OL

Havacılık sektörünün en prestijli yayını olarak kabul edilen "Flight International"ın yayınladığı listede 52. sıradan 42. sıraya çıkan ve 10 basamak birden yükselen TUSAŞ, takdirleri topladı. 

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Küresel havacılık sektörünün prestijli yayını "Flight International - En İyi 100 Havacılık Şirketi" listesinde tam 10 basamak birden yükselerek 42. sıraya yerleştik. Elde ettiğimiz bu başarı ve gurur için tüm paydaşlarımıza, milletimize ve ülkemize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.