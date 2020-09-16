TUSAŞ sektörde ilerlemeye devam ediyor! 10 basamak birden yükseldi

16 Eylül 2020 Çarşamba 22:18 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 22:18

Havacılık sektörünün en prestijli yayını olarak kabul edilen "Flight International"ın yayınladığı listede 52. sıradan 42. sıraya çıkan ve 10 basamak birden yükselen TUSAŞ, takdirleri topladı.



Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Küresel havacılık sektörünün prestijli yayını "Flight International - En İyi 100 Havacılık Şirketi" listesinde tam 10 basamak birden yükselerek 42. sıraya yerleştik. Elde ettiğimiz bu başarı ve gurur için tüm paydaşlarımıza, milletimize ve ülkemize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.