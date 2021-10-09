TUSAŞ tarafından üretildi: Atilla'nın teslimatı yapıldı

9 Ekim 2021 Cumartesi 21:25 - Güncelleme: 9 Ekim 2021 Cumartesi 21:32

J-0445 ATİLLA kuyruk numaralı Atak helikopteri, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine dahil edildi.

Konuya ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, "Huzurlarınızda ATİLLA. Ailemizin yeni üyesi J-0445 ATİLLA kuyruk numaralı Atak Helikopterimiz gökyüzünde destan yazmak için hazır. Jandarma Havacılık Başkanlığımıza ve milletimize hayırlı olsun." ifadeleri yer aldı.

66 TESLİMAT YAPILMIŞTI

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de geçtiğimiz günlerde (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen T129 ATAK FAZ-2 helikopterin jandarmaya teslim edildiğini bildirmişti. TUSAŞ, bu zamana kadar 66 ATAK helikopterini güvenlik güçlerine teslim etti.