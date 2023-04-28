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Savunma

Yerli ve milli imkanlarla geliştirildi! ATAK-2 bir ilki başardı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ağır sınıf taarruz helikopteri ATAK-2 ilk kez havalandı. ATAK-2'nin havalandığı görüntüleri paylaşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir başta TUSAŞ olmak üzere projeye katkıda bulunan tüm paydaşları tebrik etti.

AA28 Nisan 2023 Cuma 20:11 - Güncelleme:
Yerli ve milli imkanlarla geliştirildi! ATAK-2 bir ilki başardı
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, kendi sınıfında dünyada üçüncü olan ağır sınıf taarruz helikopteri ATAK-2'nin ilk kez havalandığını bildirdi.

Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'daki TEKNOFEST coşkusuna Ankara'dan müjdeli bir selam ile katılıyoruz. Ağır sınıf taarruz helikopterimiz ATAK-2 ilk kez havalandı. TUSAŞ ve katkıda bulunan tüm paydaşlarımızı tebrik ediyoruz." ifadesini kullandı.

ATAK 2 Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi kapsamında çalışmalar 17 Şubat 2019 tarihinde başladı.

Tasarım ve yapısal üretim faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından yer testleri başlatılan ATAK 2, ilk motor çalıştırma gereksinimleri olan testleri başarıyla sonuçlandırarak, projenin en önemli virajlarından olan ilk motor çalıştırmasını da 23 Nisan'da başarıyla icra etti.

KENDİ SINIFINDA DÜNYADA ÜÇÜNCÜ

Söz konusu tarihten itibaren yerde motor çalıştırma ve dayanıklılık testleri gerçekleştirilen ATAK 2, bugün itibarıyla tekerlerini yerden tamamen keserek 15.00 ila 15.15 saatleri arasında ilk test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Dünyanın bu sınıftaki üçüncü helikopteri olan ATAK-2'nin 10 ton ağırlığı ve 1200 kilogramlık mühimmat kapasitesi bulunuyor.

  • TUSAŞ
  • ATAK-2
  • Türk Havacılık ve Uzay Sanayii

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