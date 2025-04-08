İSTANBUL 9°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Nisan 2025 Salı / 10 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,015
  • EURO
    41,6144
  • ALTIN
    3679.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • TUSAŞ'ın gözdesinden heyecanlandıran uçuş! ANKA III'ten hedefe 'süper' atış
Savunma

TUSAŞ'ın gözdesinden heyecanlandıran uçuş! ANKA III'ten hedefe 'süper' atış

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA III önemli bir görevi daha yerine getirdi. ANKA III'ün yüksek hızlı hedef uçak SÜPER ŞİMŞEK ile başarılı bir deneme gerçekleştirdiği bildirildi.

HABER MERKEZİ8 Nisan 2025 Salı 16:32 - Güncelleme:
TUSAŞ'ın gözdesinden heyecanlandıran uçuş! ANKA III'ten hedefe 'süper' atış
ABONE OL

TUSAŞ'ın teknoloji harikası insansız savaş uçağı ANKA III ile ilgili önemli bir paylaşım yapıldı. TUSAŞ'tan yapılan söz konusu paylaşımda, ANKA III'ün yine TUSAŞ tarafından daha önce geliştirilen hedef uçak ŞİMŞEK'in "abisi" olarak da nitelendirilen SÜPER ŞİMŞEK ile başarılı bir deneme gerçekleştirdiği vurgulandı.

"ANKA III'ten hedefe süper atış!" notuyla yapılan paylaşımda, "ANKA III, Süper Şimşek'i kanat altından bırakarak bir başarıya daha imza attı. Millî mühendislik gücümüzle hedeflerimize doğru kararlı adımlarla ilerliyoruz" denildi.

Paylaşımda ayrıca, "Kat ettiğimiz yollarda aldığımız başarılar, gelecek için ilham olmaya devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.