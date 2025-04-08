TUSAŞ'ın teknoloji harikası insansız savaş uçağı ANKA III ile ilgili önemli bir paylaşım yapıldı. TUSAŞ'tan yapılan söz konusu paylaşımda, ANKA III'ün yine TUSAŞ tarafından daha önce geliştirilen hedef uçak ŞİMŞEK'in "abisi" olarak da nitelendirilen SÜPER ŞİMŞEK ile başarılı bir deneme gerçekleştirdiği vurgulandı.

"ANKA III'ten hedefe süper atış!" notuyla yapılan paylaşımda, "ANKA III, Süper Şimşek'i kanat altından bırakarak bir başarıya daha imza attı. Millî mühendislik gücümüzle hedeflerimize doğru kararlı adımlarla ilerliyoruz" denildi.

Paylaşımda ayrıca, "Kat ettiğimiz yollarda aldığımız başarılar, gelecek için ilham olmaya devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.