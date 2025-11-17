TUSAŞ'ın KAAN paneline yoğun ilgi

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen zirveye toplam 297 firma katıldı.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, yaptığı konuşmada, yerli tedarik zincirinin stratejik önemine dikkati çekerek, "TUSAŞ olarak yalnızca teknolojilerimizi değil, aynı zamanda ülkemizin sanayi altyapısını güçlendiren işbirliklerimizi büyütmeyi hedefliyoruz. Yardımcı sanayimizle birlikte geliştikçe, küresel ölçekte daha rekabetçi bir yapıya kavuşuyoruz. Ürettiğimiz parçaların bugün yüzde 53'ü yan sanayimiz tarafından üretilirken bu rakamı 5 yıl içinde yüzde 73 seviyesine çıkartacağız. Önümüzdeki 10 yılda yardımcı sanayi hacmimizi artırarak 3 kat büyüme sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

TUSAŞ Havacılık Yapısalları Genel Müdür Yardımcısı Fahrettin Öztürk de sanayileşme süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve ekosistemin güçlü yönleri ile gelişime açık alanları aktardı.

Zirvenin panel ve sunum bölümünde ise sektörün güncel ihtiyaçları ile gelecek projeksiyonları ele alındı. Günün ilk oturumunda sanayileşme sunumu gerçekleştirilirken, büyük ilgi gören "KAAN: Hayalden Gerçeğe" başlıklı panelde Milli Muharip Uçak KAAN'ın gelişimi ve tedarikçi ekosistemine etkileri tartışıldı.

"Değişen Ekonomik Koşullarda Sanayileşme" oturumunda da liderlik, dönüşüm ve havacılık sanayisinin geleceğine dair görüşler paylaşıldı.

Program, tedarikçi ekosistemine katkı sağlayan firmalara teşekkür plaketlerinin verilmesiyle sona erdi. TUSAŞ yetkilileri, yerli üretim kapasitesinin artırılması, yeni iş birliklerinin teşvik edilmesi ve rekabetçi sanayi yapılanmasının güçlendirilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.