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Savunma

TUSAŞ'ın teknoloji harikası 2'de 2 yaptı! Türk mühendislerin büyük başarısı

Türk savunma sanayisinin önemli firmalarında TUSAŞ'ın teknoloji harikası 2'de 2 yaparak yeni bir başarıya imza attı. TUSAŞ çatısı altında Türk mühendislerce tasarlana GÖKBEY helikopteri 2 testi de başarıyla tamamladı.

IHA8 Kasım 2023 Çarşamba 22:31 - Güncelleme:
TUSAŞ'ın teknoloji harikası 2'de 2 yaptı! Türk mühendislerin büyük başarısı
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Savunma sanayisinin neferleri Türk mühendisleri tarafından TUSAŞ için tasarlanan ve geliştirilmekte olan GÖKBEY helikopteri iki testi daha başarıyla tamamladı. Kurumun sosyal medya hesabından konuya ilişkin bilgilendirme notu paylaşıldı.

TUSAŞ'IN TEKNOLOJİ HARİKASI 2 TESTİ DE BAŞARIYLA GEÇTİ

Özellikle Türk Silahlı Kuvvetlerinin genel maksat helikopteri ihtiyacını karşılamak üzere Özgün Helikopter Programı çerçevesinde Türk mühendisleri tarafından tasarlanan ve geliştirilmekte olan GÖKBEY helikopteri iki testten daha başarıyla geçti. 20 bin feet yükseklikte uçuş gerçekleştirerek maksimum servis irtifasına ulaşan GÖKBEY, çift motorla gerçekleştirilen uçuşta tek motor testini de başarıyla geçti.

Konuya ilişkin Türk Havacılık Uzay Sanayiinin (TUSAŞ) sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "GÖKBEY iki testi daha başarıyla tamamladı. 20 bin feet yükseklikte uçuş gerçekleştirerek maksimum servis irtifasına ulaştı. Çift motorla gerçekleştirilen uçuşta tek motor testini de başarıyla geçti" ifadelerine yer verildi.

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