TUSAŞ'ın teknoloji harikasında heyecanlandıran gelişme! Baş test pilotu resmen doğruladı

Yerli ve milli savunma sanayisinin neferlerinden TUSAŞ tarafından üretilen yerli ve milli Genel Maksat Helikopteri T625 GÖKBEY'in siparişleri hazırlanırken bir taraftan da testleri devam ediyor. 20 bin feet irtifa yani 6 bin 69 metrelik son test öncesi gerçekleşen ve helikopterin neredeyse hazır olduğunu gösteren "yüksek irtifa uçuş testi" de Baş Test Pilotu Arif Ateş tarafından gerçekleştirildi. Ateş, 15 bin feet yükseklikten çekilen anlara dair videoyu LinkedIn profilinden paylaştı.

TUSAŞ'IN TEKNOLOJİ HARİKASINDA OKSİJEN MASKELERİ TAKILDI

İrtifa yükseldikçe havadaki oksijen oranı düşer ve hava basıncı azalır. 10 bin feet yükseklik sonrası nefes alınabilecek bir ortam kalmadığı için yaşam destek sistemlerine ihtiyaç duyulur. Direkt olarak kabinde yaşam destek sistemi olmayan hava araçlarında pilotlar ve yolcular oksijen maskesi takmak durumunda kalmaktadır. Bu sebeple GÖKBEY helikopteri pilotlarının da testi başarıyla gerçekleştirirken oksijen maskeleri kullandığı görüldü.

İLK KULLANICI JANDARMA OLACAK

T625 GÖKBEY, gök mavi boyasının haricinde ilk olarak jandarma boyaması ile sergilenmişti. Bu boyama ile birlikte helikopterinin ilk kullanıcısının da Jandarma Genel Komutanlığı olacağı açıklanmıştı. TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, GÖKBEY'in ilk teslimatlarının önümüzdeki günlerde Jandarma'ya yapılacağını bildirmişti.

Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB), T625 GÖKBEY Helikopteri projesini 2010 yılında "Özgün Helikopter Programı" olarak başlatmış, SSB ile TUSAŞ arasındaki sözleşme ise 26 Haziran 2013'te imzalanarak yürürlüğe girmişti.

İlk uçuşunu 6 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştiren GÖKBEY, TEİ tarafından üretilen yerli ve milli TS1400 motorunu kullanmakta ve testlerini bu motor ile beraber gerçekleştirmektedir.

Askeri görevler, VIP taşımacılık, hava ambulansı, yangınla mücadele, arama kurtarma ve kıyı ötesi operasyonlar gibi çeşitli görevleri icra edebilen GÖKBEY, 740 kilometre menzil ve 306 km/sa hıza sahip. 2 mürettebat ve 12 yolcu taşıyabilen yerli helikopter, yaklaşık 4 saat havada kalabiliyor.