TUSAŞ'ın teknoloji harikasından bir ilk! GÖKBEY, İngiltere'de nefes kesti

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen GÖKBEY, ilk yurt dışı uçuş gösterisini İngiltere'de gerçekleştirdi.



Havacılık, savunma ve uzay sanayisinin dünyadaki en prestijli etkinliklerinden Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nın ilk gününde, TUSAŞ'ın özgün imkanlarla geliştirdiği Türkiye'nin milli hava araçlarından GÖKBEY, etkinlik kapsamında 7 dakikalık uçuş gösterisi yaptı.

Türkiye'nin ilk özgün helikopteri GÖKBEY, ilk yurt dışı uçuş gösterisiyle Türkiye'nin havacılık teknolojisindeki ilerlemesini ve uluslararası alanda rekabet gücünü sergiledi.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nın dünyada havacılık teknolojilerinin geldiği son noktanın en net görülebileceği önemli bir fuar olduğunu belirterek, "Burada sahip olduğumuz imkan ve kabiliyetlerimizle, ne kadar iddialı olduğumuzu göstermek için tüm ürünlerimizi sergiliyoruz. Özellikle T625 GÖKBEY'in Farnborough'da uçuç gerçekleştirmesi ülkemiz için çok önemli. Ürünümüze yönelik ciddi talep var. Kısa zamanda birçok platformumuz için ihracat haberleri vermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

GÖKBEY, 22-26 Temmuz'daki etkinlik boyunca 4 uçuş yapacak.

#SONDURUM Türkiye'nin ilk özgün helikopteri GÖKBEY İngiltere'de uçuş gösterisi gerçekleştirdi. İşte o anlar... pic.twitter.com/qrMmvQmK76 — Star Gazetesi ���� (@stargazete) July 22, 2024

TÜRK HAVACILIK UZAY SANAYİSİNİN SON TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ İNGİLTERE'DE GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

TUSAŞ, fuar kapsamında geliştirdiği diğer teknoloji ürünleri ve platformlarını da sergileyecek.

Bu kapsamda, jet eğitim uçağı HÜRJET, HÜRKUŞ, T129 ATAK Helikopteri, GÖKBEY ve İHA ailesinden AKSUNGUR, ANKA ve ANKA III'ün 1/7 maketleri ile GÖKBEY ve HÜRJET'in birebir ölçekli maketi de TUSAŞ standında yer alacak.

Fuarda ayrıca KAAN deneyi alanı ve uydu maketleri de misafirlerin ilgisine sunulacak.

"FARNBOROUGH ULUSLARARASI HAVACILIK FUARI" KAPILARINI ZİYARETÇİLERİNE AÇTI

Havacılık, savunma ve uzay sanayisinin dünyadaki en prestijli etkinliklerinden "Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı" kapılarını ziyaretçilerine açtı.

İngiltere'nin Farnborough kentinde düzenlenen fuara, uluslararası çok sayıda savunma ve havacılık şirketi katılıyor. Fuar kapsamında, yaklaşık 80 hava aracı gösteri uçuşları yapacak.

Türkiye'nin milli hava araçlarından GÖKBEY de fuar kapsamında ilk kez yurt dışında uçuş gösterisi gerçekleştirecek. Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen GÖKBEY, 22-26 Temmuz'daki etkinlik boyunca 4 uçuşa imza atacak.

GÖKBEY, fuarda sergilediği performansla Türkiye'nin havacılık teknolojisindeki ilerlemesini ve uluslararası rekabet gücünü gözler önüne serdi.

TUSAŞ ayrıca jet eğitim uçağı HÜRJET, HÜRKUŞ, T129 ATAK Helikopteri, T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri ve İHA ailesinden AKSUNGUR, ANKA ve ANKA III'ün 1/7 maketlerini sergileyecek. KAAN deneyim alanı ve uydu maketleri de ziyaretçilerin ilgisine sunulacak.

ASELSAN da Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'na ilk defa katılım sağlayarak askeri ve sivil alanlardaki hava platformu sistemlerini standında sergiliyor.

THY YOLCULARA SUNDUĞU YENİLİKLERİ DUYURDU

Bu yılki etkinliğe üst düzey yönetimiyle katılan Türk Hava Yolları (THY), konfor ve teknoloji açısından yolculara yeni deneyim sunduğu Crystal Business koltuklarının ilk kez tanıtımını yaptı.

THY, gelecek yıl sonuna kadar tüm yolcularına ücretsiz internet hizmeti sunma planlarını da duyurdu. Bu yenilikler, hava yolunun müşteri memnuniyetini artırma ve sektördeki liderliğini pekiştirme hedeflerinin parçası olarak öne çıkıyor.

Etkinlik boyunca, THY üst yönetimi, basınla da toplantılar gerçekleştirerek, şirketin gelecek vizyonu ve yenilikçi projeleri hakkında bilgi verdi.

Ayrıca, Türkiye'den TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) de fuara katılım sağlıyor.

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARININ YAPILMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Uluslararası havacılık ve savunma sektöründe faaliyet gösteren RTX Corporation, Boeing ve Lockheed Martin de fuara katılan başlıca şirketler arasında yer alıyor.

Etkinlik boyunca, uluslararası yeni satın alma ve işbirliği anlaşmalarının yapılması öngörülüyor.

Son dönemde havacılık sanayisinde görülen canlanmanın yansıması olarak Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'na yoğun ilgi ve katılım bekleniyor.