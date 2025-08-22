İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ağustos 2025 Cuma / 28 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,0053
  • EURO
    48,1057
  • ALTIN
    4444.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • TUSAŞ'ta yeni vites: “Şimşek” RATO ile yerden fırladı
Savunma

TUSAŞ'ta yeni vites: “Şimşek” RATO ile yerden fırladı

TUSAŞ tarafından geliştirilen Şimşek K, RATO sistemiyle ilk kez yerden havalandı. Hem hedef uçak hem de kamikaze görevlerinde kullanılabilecek sistem, Türk savunma sanayisinin kritik kabiliyetlerini güçlendiriyor.

AA22 Ağustos 2025 Cuma 22:46 - Güncelleme:
TUSAŞ'ta yeni vites: “Şimşek” RATO ile yerden fırladı
ABONE OL

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, ŞİMŞEK platformunun yeni testine ilişkin bilgi verdi.

İLK KEZ YERDEN HAVALANDI

Görgün, şunları kaydetti:

"Savunma sanayimiz, kritik kabiliyetlerine bir yenisini daha ekledi. TUSAŞ tarafından geliştirilen ŞİMŞEK K, roket destekli kalkış sistemiyle (RATO) ilk kez yerden havalanarak hem hedef uçak hem de kamikaze görevlerinde kullanılabilme özelliği kazandı.

Bu adım, operasyonel esnekliğimizi artıran ve caydırıcılığımızı güçlendiren, tamamen milli imkanlarla geliştirilen teknolojilerin somut bir göstergesidir. Geleceğin savunma ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler üretme kararlılığımızla yolumuza devam ediyoruz.

Bu başarıya katkı sunan TUSAŞ ailesine, mühendislerimize ve tüm savunma sanayisi ekosistemimize teşekkür ediyoruz."

İddiası bile yetti! Yunanistan'da "KAAN" depremi: Güç dengesi altüst olur

Savunma devlerinden Asya hazırlığı

Türk KAAN'ı F-35'e rakip oluyor

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail'den Gazze'ye bombardıman!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.