TUSAŞ'ta yeni vites: “Şimşek” RATO ile yerden fırladı

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, ŞİMŞEK platformunun yeni testine ilişkin bilgi verdi.

İLK KEZ YERDEN HAVALANDI

Görgün, şunları kaydetti:

"Savunma sanayimiz, kritik kabiliyetlerine bir yenisini daha ekledi. TUSAŞ tarafından geliştirilen ŞİMŞEK K, roket destekli kalkış sistemiyle (RATO) ilk kez yerden havalanarak hem hedef uçak hem de kamikaze görevlerinde kullanılabilme özelliği kazandı.

TUSAŞ tarafından geliştirilen Şimşek K, roket destekli kalkış (RATO) sistemiyle ilk kez yerden havalandı.



Şimşek K böylece, hem hedef uçak hem de kamikaze görevlerinde kullanılabilecek.



Ayrıca Şimşek K, operasyonel esneklik ve caydırıcılığa katkı sağlayacak. pic.twitter.com/pIE6tvcQKL — SAVTEK Dergi (@savtekdergi) August 22, 2025

Bu adım, operasyonel esnekliğimizi artıran ve caydırıcılığımızı güçlendiren, tamamen milli imkanlarla geliştirilen teknolojilerin somut bir göstergesidir. Geleceğin savunma ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler üretme kararlılığımızla yolumuza devam ediyoruz.

Bu başarıya katkı sunan TUSAŞ ailesine, mühendislerimize ve tüm savunma sanayisi ekosistemimize teşekkür ediyoruz."

İddiası bile yetti! Yunanistan'da "KAAN" depremi: Güç dengesi altüst olur

Savunma devlerinden Asya hazırlığı

Türk KAAN'ı F-35'e rakip oluyor