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Savunma

TUSAŞ'tan dev iş birliği! Temel Kotil: Tuzlu su yutma vakti geçti

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) arasında 'Uzay Bilimleri Ve Uydu Teknolojileri Laboratuvarı İş Birliği Protokolü' imzalandı. İmza töreninde gençler hitap eden TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, 'Biz Türkler özellikle son bin yılda çok büyük işler yapmışız, teknik olarak da insani olarak da askeri olarak da. İnşallah bu devam edecek. Allah ülkemizin bahtını açık etsin, gelecek çok parlak. Artık nefes alıyoruz, tuzlu su yutma vakti geçti.' dedi.

AA8 Mayıs 2023 Pazartesi 17:59 - Güncelleme:
TUSAŞ'tan dev iş birliği! Temel Kotil: Tuzlu su yutma vakti geçti
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ERÜ tarafından Erciyes Kültür Merkezi'nde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katılımıyla "Türkiye'de Yeni Nesil Savunma Sanayi ve Kayseri'nin Önemi" konulu konferans düzenlendi.

Burada gençlere hitap eden TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, ATAK 2'nin, Hürjet'in çok güzel uçtuğunu ve Milli Muharip Uçağı'nın taksi yaptığını hatırlattı.

TUSAŞ GENEL MÜDÜRÜ TEMEL KOTİL: TUZLU SU YUTMA VAKTİ GEÇTİ

Milli savunma sanayisinin önemine dikkati çeken Kotil, "Arkadaşlar kendimi bugünlerde çok iyi hissediyorum çünkü yaptığımız uçaklar uçtu. Genç arkadaşlar bu uçakları sizler gibi gençler yaptı. Türkiye'nin yüzyılı var, bu yüzyıl da bizim olacak inşallah. Biz Türkler özellikle son bin yılda çok büyük işler yapmışız, teknik olarak da insani olarak da askeri olarak da. İnşallah bu devam edecek. Allah ülkemizin bahtını açık etsin, gelecek çok parlak. Artık nefes alıyoruz, tuzlu su yutma vakti geçti." diye konuştu.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da HAVELSAN, ROKETSAN, ASELSAN ile ASPİLSAN ile çok ciddi iş birlikleri içinde olduklarını belirtti.

Konuşmaların ardından Kotil ile Altun "Uzay Bilimleri Ve Uydu Teknolojileri Laboratuvarı İş Birliği Protokolü"nü imzaladı.

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