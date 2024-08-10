TUSAŞ'tan heyecanlandıran Aksungur ve TEI-PD170 açıklaması

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen insansız hava aracı 'Aksungur', milli motor 'TEI-PD170' ile 100'üncü uçuşunu gerçekleştirdi.

TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirilen Aksungur'un, milli motorla güçlenmeye devam ettiği belirtilerek, "Aksungur yüksek faydalı yük kapasiteli İHA, milli motor TEI-PD170 ile 100'üncü uçuşunu gerçekleştirdi" denildi. Aksungur'un 30 bin feet azami irtifaya çıkabildiği ve tek sortide 45 saat uçuş yapabildiği belirtilerek, toplamda 520 saat uçuş gerçekleştirdiği bilgisi de paylaşıldı.

Gece-gündüz her türlü hava koşulunda istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevi gerçekleştirebilen Aksungur, 750 kilogram yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine sahip.