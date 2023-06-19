TUSAŞ'tan İHA hamlesi! Türkiye ilki başardı: Avrupa'ya damga vurduk

Son dönemlerde insansız sistemler konusunda ihtiyaçlara yönelik ara çözümlere odaklanan Türk savunma sanayiinin üzerine yoğunlaştığı konulardan biri de kargo İHA'lar. 2019 itibariyle ilk kez duyurulan ve kimisi özel sektörde kimisi kamu kurumlarınca geliştirilen projeler giderek ete kemiğe bürünüyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden Paris Air Show'da sergilenen TUSAŞ imzalı Kargo İHA da bunlardan biri. Peki, kargo İHA'lar ne gibi görevler üstlenecek, nerelerde kullanılacak ve daha da önemlisi sahada nasıl bir fark ortaya koyacak?

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[TUSAŞ'ın Kargo İHA'sı ilk kez Paris Air Show'da sergilendi. Foto: Rotor Focus / Twitter]

TRT Haber'in haberine göre, birbirinden farklı görevler üstlenebilecek Kargo İHA için en önemli görevlerden biri hiç şüphesiz askeri lojistik noktasında oynayacağı kritik roller. Bu platformlarla özellikle lojistik açıdan bir hayli dezavantajlı olan bölgelere nakliye nispeten daha kolay olacak.

TUSAŞ imzalı Kargo İHA projesinde sergilenen 'küçük model' ilk etapta 50 kilogram faydalı yük taşıyabilecek. Bu da platformun silah, mühimmat, yakıt, teçhizat, kumanya gibi çok değerli ihtiyaçları taşıyabileceği anlamına geliyor.

[TUSAŞ, T925 Genel Maksat Helikopterinin tam ölçekli modelini ilk kez Paris Air Show kapsamında sergiliyor. ]

ÇEVİK, HIZLI VE GÜVENLİ

TUSAŞ imzalı Kargo İHA'nın çevik, hızlı ve son derece güvenli olması bekleniyor. Çünkü TUSAŞ'ın özellikle hava platformlarında genellikle aynı ya da çok benzer bir altyapı kullandığı biliniyor.

Bugüne kadar ANKA için geliştirilen alt sistemlerin ANKA-2, Aksungur ve ANKA-3'te kullanıldığını görmüştük. Bu kapsamda Kargo İHA'nın da özellikle oto pilot ve aviyonik sistemler özelinde paydaşlarına benzemesi olağan bir durum.

Yapısal olarak oldukça küçük görünen bu ilk versiyonda amaç nispeten az sayılabilecek havada kalış süresine rağmen oldukça hızlı bir şekilde istenen yere intikal edebilmek, gerektiği durumlarda çevik hareketler yapabilmek.

TUSAŞ'ın çalışma sistematiği ve sahadaki ihtiyaçlar göz önünde bulundurulduğunda Kargo İHA'nın gelecek dönemde daha büyük versiyonlarını da görebileceğimiz beklentisi ağır basıyor.

FARKLI TİPTE RADARLAR ENTEGRE ETMEK MÜMKÜN

Kargo İHA farklı tipte ürünler taşıyabilecek bir yapıda imal edildi. Kamerası dışında oldukça değerli faydalı yükler taşıyabiliyor. Farklı tipte kameralar, muhtelif radarlar ve hatta gelecek dönemde mühimmat dahi eklenebilme ihtimali Kargo İHA'ları uzun süre konuşacağımız anlamına geliyor.

Sadece askeri açıdan düşünmek Kargo İHA'nın oynayabileceği diğer kritik rolleri atlamamıza neden olabilir. Aslında bu tür platformlar sağlıkla ilgili durumlarda da son derece iyi sonuçlara imza atabiliyor. Gerekli durumlarda ilaçlar bu tip platformlarla taşınabiliyor.

İşin bir diğer boyutu da kumanya ya da gıda nakli... Son derece riskli bir bölgede bulunan timinize Kargo İHA ile kumanya ulaştırmanız mümkün. Ya da yıkıcı bir afetin ardından karadan erişemediğiniz bölgeye bu platformlarla havadan gıda ulaştırabilmeniz seçenekler arasında.

[TUSAŞ dışında da Kargo İHA konseptini çalışan ve ortaya ürün koyabilen yerli firmalar var.]

NORMAL HELİKOPTERLERE GÖRE ÇOK DAHA UCUZ

Bu noktada öne çıkan temel meselelerden biri de maliyet... Halihazırda Türkiye yukarıda bahsettiğimiz operasyonların hemen hepsini standart boyutlarda insanlı helikopterlerle yapıyor.

Bu durum haliyle hem pilot ve mürettebat riskini beraberinde getiriyor hem de imza atılan işlerin çok daha maliyetli bir şekilde tamamlanmasına neden oluyor.

Türkiye, kargo İHA'larla aslında ikmal ve aktarım gibi konuları da insansız platformlarla çözme yoluna giderek gelecekteki harp sahasının önemli bir parçasını şimdiden tamamlamış oluyor.

Testleri tüm hızıyla devam eden TUSAŞ Kargo İHA'nın envantere ne zaman gireceğine ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.